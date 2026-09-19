Top.Mail.Ru
Игрушка модель машины 1:34-39 Honda NSX купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Игрушка модель машины 1:34-39 Honda NSX

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Игрушка модель машины 1:34-39 Honda NSX - фото 1
Игрушка модель машины 1:34-39 Honda NSX - фото 2
Игрушка модель машины 1:34-39 Honda NSX - фото 3
Игрушка модель машины 1:34-39 Honda NSX - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
  • Игрушка модель машины 1:34-39 Honda NSX - фото 1
  • Игрушка модель машины 1:34-39 Honda NSX - фото 2
  • Игрушка модель машины 1:34-39 Honda NSX - фото 3
  • Игрушка модель машины 1:34-39 Honda NSX - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 494662
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Welly
Тип товара
Машинки и автотреки
Размеры в упаковке, см
15х12х6
Вес, г.
150

Описание товара Игрушка модель машины 1:34-39 Honda NSX

Реалистичная масштабная модель автомобиля Honda NSX от компании «Welly» является миниатюрной, но превосходно детализированной масштабной копией своего оригинального прототипа. Фанаты данной марки с удовольствием пополнят данным экспонатом свою коллекцию легковых машин. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.

Отзывы о товаре Игрушка модель машины 1:34-39 Honda NSX




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Welly
Тип товара
Машинки и автотреки
Описание
Реалистичная масштабная модель автомобиля Honda NSX от компании «Welly» является миниатюрной, но превосходно детализированной масштабной копией своего оригинального прототипа. Фанаты данной марки с удовольствием пополнят данным экспонатом свою коллекцию легковых машин. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Игрушка модель машины 1:34-39 Honda NSX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...