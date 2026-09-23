Игровой комплекс Кухня "BU-BU" №5(в пак)
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Характеристики
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%1 440 руб. 2 635 руб.
В наличии
Код товара: 492642
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Загружаем...
1 440 руб. -45%
2 635 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Возраст
от 3 лет
Комплектация
кухня, кастрюля – 1 шт., тарелки – 2 шт., ложка – 1 шт., вилка – 1 шт., нож – 1 шт., упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
58х43х26
Вес, кг.
1.8
Описание товара Игровой комплекс Кухня "BU-BU" №5(в пак)
Кухня включает в себя плиту с поворачивающимися ручками, мойку и набор посуды. Для хранения посуды есть специальные полочки. Чтобы можно было готовить курицу или запекать картофель, на кухне предусмотрена духовка. Чтобы не пропустить время обеда, есть часы с разноцветными стрелками. В наборе посудки: кастрюля с крышкой, тарелка, нож, ложка, вилка.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Возраст
от 3 лет
Комплектация
кухня, кастрюля – 1 шт., тарелки – 2 шт., ложка – 1 шт., вилка – 1 шт., нож – 1 шт., упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Беларусь
Кухня включает в себя плиту с поворачивающимися ручками, мойку и набор посуды. Для хранения посуды есть специальные полочки. Чтобы можно было готовить курицу или запекать картофель, на кухне предусмотрена духовка. Чтобы не пропустить время обеда, есть часы с разноцветными стрелками. В наборе посудки: кастрюля с крышкой, тарелка, нож, ложка, вилка.
Игровой комплекс Кухня "BU-BU" №5(в пак) - данный товар вы можете купить по цене 1440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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