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Игровой комплекс Кухня "BU-BU" №5(в пак) купить с доставкой в Москве
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Игровой комплекс Кухня "BU-BU" №5(в пак)

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Игровой комплекс Кухня &quot;BU-BU&quot; №5(в пак) - фото 1
Игровой комплекс Кухня &quot;BU-BU&quot; №5(в пак) - фото 2
Игровой комплекс Кухня &quot;BU-BU&quot; №5(в пак) - фото 3
Игровой комплекс Кухня &quot;BU-BU&quot; №5(в пак) - фото 4
Игровой комплекс Кухня &quot;BU-BU&quot; №5(в пак) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
  • Игровой комплекс Кухня &quot;BU-BU&quot; №5(в пак) - фото 1
  • Игровой комплекс Кухня &quot;BU-BU&quot; №5(в пак) - фото 2
  • Игровой комплекс Кухня &quot;BU-BU&quot; №5(в пак) - фото 3
  • Игровой комплекс Кухня &quot;BU-BU&quot; №5(в пак) - фото 4
  • Игровой комплекс Кухня &quot;BU-BU&quot; №5(в пак) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
1 440 руб.  2 635 руб. 
Начислим 54 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 492642
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Игровой комплекс Кухня "BU-BU" №5(в пак)
1 440 руб. -45%
2 635 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Возраст
от 3 лет
Комплектация
кухня, кастрюля – 1 шт., тарелки – 2 шт., ложка – 1 шт., вилка – 1 шт., нож – 1 шт., упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
58х43х26
Вес, кг.
1.8

Описание товара Игровой комплекс Кухня "BU-BU" №5(в пак)

Кухня включает в себя плиту с поворачивающимися ручками, мойку и набор посуды. Для хранения посуды есть специальные полочки. Чтобы можно было готовить курицу или запекать картофель, на кухне предусмотрена духовка. Чтобы не пропустить время обеда, есть часы с разноцветными стрелками. В наборе посудки: кастрюля с крышкой, тарелка, нож, ложка, вилка.

Отзывы о товаре Игровой комплекс Кухня "BU-BU" №5(в пак)




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Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Возраст
от 3 лет
Комплектация
кухня, кастрюля – 1 шт., тарелки – 2 шт., ложка – 1 шт., вилка – 1 шт., нож – 1 шт., упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Беларусь
Описание
Кухня включает в себя плиту с поворачивающимися ручками, мойку и набор посуды. Для хранения посуды есть специальные полочки. Чтобы можно было готовить курицу или запекать картофель, на кухне предусмотрена духовка. Чтобы не пропустить время обеда, есть часы с разноцветными стрелками. В наборе посудки: кастрюля с крышкой, тарелка, нож, ложка, вилка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Игровой комплекс Кухня "BU-BU" №5(в пак) - данный товар вы можете купить по цене 1440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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