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Тепловентилятор Engy N07 купить с доставкой в Москве
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Тепловентилятор Engy N07

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Тепловентилятор Engy N07 - фото 3
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
настенный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
  • Тепловентилятор Engy N07 - фото 1
  • Тепловентилятор Engy N07 - фото 2
  • Тепловентилятор Engy N07 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 492385
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Характеристики

Бренд
Engy
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
настенный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Напряжение
220-230 В
Термостат
да
Управление
электронное
Таймер
да
Комплектация
Пульт ДУ; руководство по эксплуатации
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х24х15
Вес, кг.
2.58

Описание товара Тепловентилятор Engy N07

Engy N07 представляет собой современный мощный тепловентилятор, который, как правило, используется в доме для создания комфортной и уютной обстановки в помещении. Модель монтируется на стену и не займёт много пространства. При этом она при функционировании охватывает достаточно большую площадь, равномерно распределяя тёплый воздух по всем направлениям. Аппарат может работать и без подогрева, выступая таким образом в роли вентилятора. Керамический нагревательный элемент быстро набирает температуру и продолжает процесс теплоотдачи даже после выключения прибора от сети.

Отзывы о товаре Тепловентилятор Engy N07




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Характеристики
Бренд
Engy
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
настенный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Напряжение
220-230 В
Термостат
да
Управление
электронное
Таймер
да
Комплектация
Пульт ДУ; руководство по эксплуатации
Страна производитель
Китай
Описание
Engy N07 представляет собой современный мощный тепловентилятор, который, как правило, используется в доме для создания комфортной и уютной обстановки в помещении. Модель монтируется на стену и не займёт много пространства. При этом она при функционировании охватывает достаточно большую площадь, равномерно распределяя тёплый воздух по всем направлениям. Аппарат может работать и без подогрева, выступая таким образом в роли вентилятора. Керамический нагревательный элемент быстро набирает температуру и продолжает процесс теплоотдачи даже после выключения прибора от сети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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