Тепловентилятор Engy N07
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Характеристики
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
настенный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 492385
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
настенный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Напряжение
220-230 В
Термостат
да
Управление
электронное
Таймер
да
Комплектация
Пульт ДУ; руководство по эксплуатации
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х24х15
Вес, кг.
2.58
Описание товара Тепловентилятор Engy N07
Engy N07 представляет собой современный мощный тепловентилятор, который, как правило, используется в доме для создания комфортной и уютной обстановки в помещении. Модель монтируется на стену и не займёт много пространства. При этом она при функционировании охватывает достаточно большую площадь, равномерно распределяя тёплый воздух по всем направлениям. Аппарат может работать и без подогрева, выступая таким образом в роли вентилятора. Керамический нагревательный элемент быстро набирает температуру и продолжает процесс теплоотдачи даже после выключения прибора от сети.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 220 в
Теги товара: керамические, 2 квт, с термостатом, напольные керамические, для гаража
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Бренд
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
настенный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Напряжение
220-230 В
Термостат
да
Управление
электронное
Таймер
да
Комплектация
Пульт ДУ; руководство по эксплуатации
Страна производитель
Китай
Engy N07 представляет собой современный мощный тепловентилятор, который, как правило, используется в доме для создания комфортной и уютной обстановки в помещении. Модель монтируется на стену и не займёт много пространства. При этом она при функционировании охватывает достаточно большую площадь, равномерно распределяя тёплый воздух по всем направлениям. Аппарат может работать и без подогрева, выступая таким образом в роли вентилятора. Керамический нагревательный элемент быстро набирает температуру и продолжает процесс теплоотдачи даже после выключения прибора от сети.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 220 в
Теги товара: керамические, 2 квт, с термостатом, напольные керамические, для гаража
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 220 в
Теги товара: керамические, 2 квт, с термостатом, напольные керамические, для гаража
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