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Подводная лодка в индивидуальной коробке 357 купить с доставкой в Москве
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Подводная лодка в индивидуальной коробке 357

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Подводная лодка в индивидуальной коробке 357 - фото 1
Подводная лодка в индивидуальной коробке 357 - фото 2
Подводная лодка в индивидуальной коробке 357 - фото 3
Подводная лодка в индивидуальной коробке 357 - фото 4
Подводная лодка в индивидуальной коробке 357 - фото 5
Подводная лодка в индивидуальной коробке 357 - фото 6
Подводная лодка в индивидуальной коробке 357 - фото 7
Подводная лодка в индивидуальной коробке 357 - фото 8
Подводная лодка в индивидуальной коробке 357 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
  • Подводная лодка в индивидуальной коробке 357 - фото 1
  • Подводная лодка в индивидуальной коробке 357 - фото 2
  • Подводная лодка в индивидуальной коробке 357 - фото 3
  • Подводная лодка в индивидуальной коробке 357 - фото 4
  • Подводная лодка в индивидуальной коробке 357 - фото 5
  • Подводная лодка в индивидуальной коробке 357 - фото 6
  • Подводная лодка в индивидуальной коробке 357 - фото 7
  • Подводная лодка в индивидуальной коробке 357 - фото 8
  • Подводная лодка в индивидуальной коробке 357 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%
1 620 руб.  3 723 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 487456
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Характеристики

Бренд
Нордпласт
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
игрушка, набор мишеней, снаряды, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х22х12
Вес, г.
883

Описание товара Подводная лодка в индивидуальной коробке 357

Игрушка оборудована открывающимся отсеком, где хранятся мишени и торпеды, крышка торпедных аппаратов открывается и превращается в прицел, перископ поднимается, как у настоящей подводной лодки.

Отзывы о товаре Подводная лодка в индивидуальной коробке 357




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Нордпласт
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
игрушка, набор мишеней, снаряды, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка оборудована открывающимся отсеком, где хранятся мишени и торпеды, крышка торпедных аппаратов открывается и превращается в прицел, перископ поднимается, как у настоящей подводной лодки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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