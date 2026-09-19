Набор Пекарь 22036
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Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 487387
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Страна производитель
Китай
Вес, г.
300
Описание товара Набор Пекарь 22036
Набор «Пекарь» — это настоящий рай для любой девочки. В него входит огромное количество разнообразных деталей. В нём можно найти и формочки для печенья, и фартук, и скалку, и различные приборы, и даже сладости. Если малышка будет готовить выпечку с помощью этого набора, она обязательно вырастет прекрасной хозяюшкой.
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Набор «Пекарь» — это настоящий рай для любой девочки. В него входит огромное количество разнообразных деталей. В нём можно найти и формочки для печенья, и фартук, и скалку, и различные приборы, и даже сладости. Если малышка будет готовить выпечку с помощью этого набора, она обязательно вырастет прекрасной хозяюшкой.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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