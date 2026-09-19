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Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
оптический (световой)
Тип насадки
тринокулярная
Подсветка
светодиодная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
204 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 482571
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Описание товара Микроскоп цифровой Levenhuk MED D30T LCD, тринокулярный
Тринокулярный микроскоп Levenhuk MED D30T LCD – микроскоп с LCD-экраном и настоящая находка для специалиста, работающего в лаборатории. Прибор дает возможность применять масляную иммерсию, вести детальные наблюдения на увеличении от 40 до 1000 крат, настраивать освещение по методу Келера, а главное – использовать цифровую камеру для решения широкого круга задач. У камеры есть сенсорный ЖК-экран, работающий на Android, поэтому для использования ее возможностей не требуется подключение к компьютеру. Можно записывать видео, делать фотографии, выводить картинку на встроенный или внешний экран. Levenhuk MED D30T LCD – профессиональная оптика и современные технологии в одном оптическом приборе.
Тринокулярный микроскоп Levenhuk MED D30T LCD – микроскоп с LCD-экраном и настоящая находка для специалиста, работающего в лаборатории. Прибор дает возможность применять масляную иммерсию, вести детальные наблюдения на увеличении от 40 до 1000 крат, настраивать освещение по методу Келера, а главное – использовать цифровую камеру для решения широкого круга задач. У камеры есть сенсорный ЖК-экран, работающий на Android, поэтому для использования ее возможностей не требуется подключение к компьютеру. Можно записывать видео, делать фотографии, выводить картинку на встроенный или внешний экран. Levenhuk MED D30T LCD – профессиональная оптика и современные технологии в одном оптическом приборе.
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