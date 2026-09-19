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Микроскоп цифровой Levenhuk MED D30T LCD, тринокулярный купить с доставкой в Москве
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Микроскоп цифровой Levenhuk MED D30T LCD, тринокулярный

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Микроскоп цифровой Levenhuk MED D30T LCD, тринокулярный - фото 1
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D30T LCD, тринокулярный - фото 2
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D30T LCD, тринокулярный - фото 3
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D30T LCD, тринокулярный - фото 4
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D30T LCD, тринокулярный - фото 5
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D30T LCD, тринокулярный - фото 6
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D30T LCD, тринокулярный - фото 7
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D30T LCD, тринокулярный - фото 8
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D30T LCD, тринокулярный - фото 9
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D30T LCD, тринокулярный - фото 10
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D30T LCD, тринокулярный - фото 11
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D30T LCD, тринокулярный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
оптический (световой)
Тип насадки
тринокулярная
Подсветка
светодиодная
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D30T LCD, тринокулярный - фото 1
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D30T LCD, тринокулярный - фото 2
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D30T LCD, тринокулярный - фото 3
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D30T LCD, тринокулярный - фото 4
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D30T LCD, тринокулярный - фото 5
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D30T LCD, тринокулярный - фото 6
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D30T LCD, тринокулярный - фото 7
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D30T LCD, тринокулярный - фото 8
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D30T LCD, тринокулярный - фото 9
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D30T LCD, тринокулярный - фото 10
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D30T LCD, тринокулярный - фото 11
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D30T LCD, тринокулярный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
204 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 482571
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Диаметр окулярной трубки
23.2 мм
Увеличение, крат
40-1000
Тип микроскопа
оптический (световой)
Особенности
лабораторный (медицинский)
Тип насадки
тринокулярная
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
80х50 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х46х28
Вес, кг.
11.54

Описание товара Микроскоп цифровой Levenhuk MED D30T LCD, тринокулярный

Тринокулярный микроскоп Levenhuk MED D30T LCD – микроскоп с LCD-экраном и настоящая находка для специалиста, работающего в лаборатории. Прибор дает возможность применять масляную иммерсию, вести детальные наблюдения на увеличении от 40 до 1000 крат, настраивать освещение по методу Келера, а главное – использовать цифровую камеру для решения широкого круга задач. У камеры есть сенсорный ЖК-экран, работающий на Android, поэтому для использования ее возможностей не требуется подключение к компьютеру. Можно записывать видео, делать фотографии, выводить картинку на встроенный или внешний экран. Levenhuk MED D30T LCD – профессиональная оптика и современные технологии в одном оптическом приборе.

Отзывы о товаре Микроскоп цифровой Levenhuk MED D30T LCD, тринокулярный




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Диаметр окулярной трубки
23.2 мм
Увеличение, крат
40-1000
Тип микроскопа
оптический (световой)
Особенности
лабораторный (медицинский)
Тип насадки
тринокулярная
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
80х50 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Тринокулярный микроскоп Levenhuk MED D30T LCD – микроскоп с LCD-экраном и настоящая находка для специалиста, работающего в лаборатории. Прибор дает возможность применять масляную иммерсию, вести детальные наблюдения на увеличении от 40 до 1000 крат, настраивать освещение по методу Келера, а главное – использовать цифровую камеру для решения широкого круга задач. У камеры есть сенсорный ЖК-экран, работающий на Android, поэтому для использования ее возможностей не требуется подключение к компьютеру. Можно записывать видео, делать фотографии, выводить картинку на встроенный или внешний экран. Levenhuk MED D30T LCD – профессиональная оптика и современные технологии в одном оптическом приборе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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