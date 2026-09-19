Игровая консоль Nintendo Switch Lite Blue
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые приставки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 482296
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
23х11х8
Вес, г.
580
Описание товара Игровая консоль Nintendo Switch Lite Blue
Nintendo Switch Lite — новое пополнение в семействе Nintendo Switch. Компактная и лёгкая консоль со встроенным управлением. Nintendo Switch Lite поддерживает все игры Nintendo Switch, в которые можно играть в портативном режиме. Консоль отлично подойдёт для тех, кто много играет вне дома, и для тех, кто хочет играть в сетевом или локальном мультиплеере с друзьями и родными, у которых уже есть флагманская модель Nintendo Switch. Консоль предназначена для портативного гейминга, поэтому её нельзя подключить к телевизору.
Смотрите также: Игровые контроллеры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Nintendo Switch Lite — новое пополнение в семействе Nintendo Switch. Компактная и лёгкая консоль со встроенным управлением. Nintendo Switch Lite поддерживает все игры Nintendo Switch, в которые можно играть в портативном режиме. Консоль отлично подойдёт для тех, кто много играет вне дома, и для тех, кто хочет играть в сетевом или локальном мультиплеере с друзьями и родными, у которых уже есть флагманская модель Nintendo Switch. Консоль предназначена для портативного гейминга, поэтому её нельзя подключить к телевизору.
Смотрите также: Игровые контроллеры
Смотрите также: Игровые контроллеры
Игровая консоль Nintendo Switch Lite Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Игровая консоль Nintendo Switch Lite Blue