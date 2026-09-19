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Наушники Sennheiser IE 300 (509104) купить с доставкой в Москве
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Наушники Sennheiser IE 300 (509104)

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Наушники Sennheiser IE 300 (509104) - фото 1
Наушники Sennheiser IE 300 (509104) - фото 2
Наушники Sennheiser IE 300 (509104) - фото 3
Наушники Sennheiser IE 300 (509104) - фото 4
Наушники Sennheiser IE 300 (509104) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
нет
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Sennheiser IE 300 (509104) - фото 1
  • Наушники Sennheiser IE 300 (509104) - фото 2
  • Наушники Sennheiser IE 300 (509104) - фото 3
  • Наушники Sennheiser IE 300 (509104) - фото 4
  • Наушники Sennheiser IE 300 (509104) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 481784
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Характеристики

Бренд
Sennheiser
Тип товара
Наушники
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.25
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
300

Описание товара Наушники Sennheiser IE 300 (509104)

Sennheiser IE 300 - это инновационные высококачественные наушники, специально созданные для энтузиастов аудио, которые слушают с помощью постоянно развивающейся коллекции оборудования. Благодаря множеству новаторских акустических технологий, которые дополняют 7-миллиметровый преобразователь XWB, он создает легко сбалансированное звучание для аудиофилов,



Теги товара: Без микрофона

Отзывы о товаре Наушники Sennheiser IE 300 (509104)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Sennheiser
Тип товара
Наушники
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.25
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Описание
Sennheiser IE 300 - это инновационные высококачественные наушники, специально созданные для энтузиастов аудио, которые слушают с помощью постоянно развивающейся коллекции оборудования. Благодаря множеству новаторских акустических технологий, которые дополняют 7-миллиметровый преобразователь XWB, он создает легко сбалансированное звучание для аудиофилов,


Теги товара: Без микрофона
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Sennheiser IE 300 (509104) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 17450 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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