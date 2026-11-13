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Су-вид Caso SV 400 купить с доставкой в Москве
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Су-вид Caso SV 400

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Су-вид Caso SV 400 - фото 1
Су-вид Caso SV 400 - фото 2
Су-вид Caso SV 400 - фото 3
Су-вид Caso SV 400 - фото 4
Су-вид Caso SV 400 - фото 5
Су-вид Caso SV 400 - фото 6
Су-вид Caso SV 400 - фото 7
Су-вид Caso SV 400 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Су-вид
  • Су-вид Caso SV 400 - фото 1
  • Су-вид Caso SV 400 - фото 2
  • Су-вид Caso SV 400 - фото 3
  • Су-вид Caso SV 400 - фото 4
  • Су-вид Caso SV 400 - фото 5
  • Су-вид Caso SV 400 - фото 6
  • Су-вид Caso SV 400 - фото 7
  • Су-вид Caso SV 400 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 840 руб. 
Начислим 238 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 480876
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Су-вид Caso SV 400
14 840 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CASO
Тип товара
Су-вид
Размеры в упаковке, см
43х34х24
Вес, г.
900

Описание товара Су-вид Caso SV 400

Погружной су-вид Caso SV 400 отлично подходит для приготовления мяса, овощей, рыбы по технологии су-вид, а также йогуртов, шоколадной глазури на водяной бане, подогревания детского питания в стеклянной баночке и пр. Еда получится полезной, а вкус — насыщенным за счет системы точного контроля температуры в диапазоне от 25 до 90 град. C. Прибор подходит для всех термостойких сосудов с высотой не менее 16 см и объемом от 6 до 20 литров, что позволяет готовить несколько порций одновременно. К емкости с водой прикрепляется с помощью практичного винтового крепления, которое надежно фиксирует положение термостата.

Отзывы о товаре Су-вид Caso SV 400




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
CASO
Тип товара
Су-вид
Описание
Погружной су-вид Caso SV 400 отлично подходит для приготовления мяса, овощей, рыбы по технологии су-вид, а также йогуртов, шоколадной глазури на водяной бане, подогревания детского питания в стеклянной баночке и пр. Еда получится полезной, а вкус — насыщенным за счет системы точного контроля температуры в диапазоне от 25 до 90 град. C. Прибор подходит для всех термостойких сосудов с высотой не менее 16 см и объемом от 6 до 20 литров, что позволяет готовить несколько порций одновременно. К емкости с водой прикрепляется с помощью практичного винтового крепления, которое надежно фиксирует положение термостата.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Су-вид Caso SV 400 - по цене 14840 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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