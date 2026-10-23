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Термометр инфракрасный UNI-T UT300S купить с доставкой в Москве
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Термометр инфракрасный UNI-T UT300S

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Термометр инфракрасный UNI-T UT300S - фото 1
Термометр инфракрасный UNI-T UT300S - фото 2
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Термометр инфракрасный UNI-T UT300S - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Термометр инфракрасный UNI-T UT300S - фото 1
  • Термометр инфракрасный UNI-T UT300S - фото 2
  • Термометр инфракрасный UNI-T UT300S - фото 3
  • Термометр инфракрасный UNI-T UT300S - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 477225
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Термометр инфракрасный UNI-T UT300S
1 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UNI-T
Тип товара
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
245

Описание товара Термометр инфракрасный UNI-T UT300S

Термометр инфракрасный UNI-T UT300S

Отзывы о товаре Термометр инфракрасный UNI-T UT300S




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Характеристики
Бренд
UNI-T
Тип товара
Описание
Термометр инфракрасный UNI-T UT300S
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Термометр инфракрасный UNI-T UT300S - по цене 1260 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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