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Весы кухонные электронные Sakura SA-6083BK купить с доставкой в Москве
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Весы кухонные электронные Sakura SA-6083BK

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Весы кухонные электронные Sakura SA-6083BK
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные весы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 475002
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Весы кухонные электронные Sakura SA-6083BK
660 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SAKURA
Тип товара
Кухонные весы
Размеры в упаковке, см
27х20х5
Вес, г.
120

Описание товара Весы кухонные электронные Sakura SA-6083BK

Кухонные весы в виде ложки. Индикатор перегрузки и низкого заряда батареи, автоотключение.

Отзывы о товаре Весы кухонные электронные Sakura SA-6083BK




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Характеристики
Бренд
SAKURA
Тип товара
Кухонные весы
Описание
Кухонные весы в виде ложки. Индикатор перегрузки и низкого заряда батареи, автоотключение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Весы кухонные электронные Sakura SA-6083BK - стоимость товара 660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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