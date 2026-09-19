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Ручка-роллер Parker IM Premium 2143647 купить с доставкой в Москве
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Ручка-роллер Parker IM Premium 2143647

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Ручка-роллер Parker IM Premium 2143647 - фото 1
Ручка-роллер Parker IM Premium 2143647 - фото 2
Ручка-роллер Parker IM Premium 2143647 - фото 3
Ручка-роллер Parker IM Premium 2143647 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручки-роллеры
  • Ручка-роллер Parker IM Premium 2143647 - фото 1
  • Ручка-роллер Parker IM Premium 2143647 - фото 2
  • Ручка-роллер Parker IM Premium 2143647 - фото 3
  • Ручка-роллер Parker IM Premium 2143647 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 410 руб. 
Начислим 87 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 474690
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ручка-роллер Parker IM Premium 2143647
5 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Ручки-роллеры
Комплектация
ручка, подарочный футляр, стержень
Корпус
лак, латунь, нержавеющая сталь, позолота
Механизм
роллер со съемным колпачком
Особенности
фирменная упаковка
Цвет
красный, золотистый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
120

Описание товара Ручка-роллер Parker IM Premium 2143647

Модернизация премиальной линейки. С представлением новой отделки примиальная линейка IM становится еще более современной, модной и соответствующей вкусам миллениумов.Элегантная и иконическая отделка с актуальным геометрическим рисунком, по-прежнему, привлекательна для аудитории молодых людей, которые хотят ненавязчиво продемонстрировать свой статус.Дополняет существующий ассортимент.Новый цвет удачно дополняет коллекцию IM, одновременно компенсируя уход цветных позиций из ассортимента IM & Urban.

Отзывы о товаре Ручка-роллер Parker IM Premium 2143647




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Ручки-роллеры
Комплектация
ручка, подарочный футляр, стержень
Корпус
лак, латунь, нержавеющая сталь, позолота
Механизм
роллер со съемным колпачком
Особенности
фирменная упаковка
Цвет
красный, золотистый
Страна производитель
Китай
Описание
Модернизация премиальной линейки. С представлением новой отделки примиальная линейка IM становится еще более современной, модной и соответствующей вкусам миллениумов.Элегантная и иконическая отделка с актуальным геометрическим рисунком, по-прежнему, привлекательна для аудитории молодых людей, которые хотят ненавязчиво продемонстрировать свой статус.Дополняет существующий ассортимент.Новый цвет удачно дополняет коллекцию IM, одновременно компенсируя уход цветных позиций из ассортимента IM & Urban.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручка-роллер Parker IM Premium 2143647 - данный товар вы можете купить по цене 5410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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