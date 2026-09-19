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Ручка-роллер Parker IM Essential 2143634 купить с доставкой в Москве
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Ручка-роллер Parker IM Essential 2143634

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Ручка-роллер Parker IM Essential 2143634 - фото 1
Ручка-роллер Parker IM Essential 2143634 - фото 2
Ручка-роллер Parker IM Essential 2143634 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручки-роллеры
  • Ручка-роллер Parker IM Essential 2143634 - фото 1
  • Ручка-роллер Parker IM Essential 2143634 - фото 2
  • Ручка-роллер Parker IM Essential 2143634 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 474688
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ручка-роллер Parker IM Essential 2143634
2 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Ручки-роллеры
Комплектация
ручка, подарочный футляр, стержень
Корпус
ювелирная латунь
Механизм
защелкивающийся колпачок
Особенности
подарочная упаковка
Цвет
черный, серебряный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
110

Описание товара Ручка-роллер Parker IM Essential 2143634

В новой коллекции Parker IM проявляется весь опыт Parker по созданию баланса формы и функциональности. Каждая деталь от стилизованной стрелки до стальной секции захвата, тщательно изучается, при этом лишние детали отбрасываются в пользу повышения комфорта, практичности и лаконичности стиля. Сочетая дизайн и стоимость по принципу ничего лишнего с непреходящим стремлением к обеспечению качества Parker, эта ручка стала идеальным пишущим инструментом для жизни в движении.

Отзывы о товаре Ручка-роллер Parker IM Essential 2143634




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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Ручки-роллеры
Комплектация
ручка, подарочный футляр, стержень
Корпус
ювелирная латунь
Механизм
защелкивающийся колпачок
Особенности
подарочная упаковка
Цвет
черный, серебряный
Страна производитель
Китай
Описание
В новой коллекции Parker IM проявляется весь опыт Parker по созданию баланса формы и функциональности. Каждая деталь от стилизованной стрелки до стальной секции захвата, тщательно изучается, при этом лишние детали отбрасываются в пользу повышения комфорта, практичности и лаконичности стиля. Сочетая дизайн и стоимость по принципу ничего лишнего с непреходящим стремлением к обеспечению качества Parker, эта ручка стала идеальным пишущим инструментом для жизни в движении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручка-роллер Parker IM Essential 2143634 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2590 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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