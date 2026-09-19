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Ручка перьевая Parker IM Essential 2143635 купить с доставкой в Москве
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Ручка перьевая Parker IM Essential 2143635

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Ручка перьевая Parker IM Essential 2143635 - фото 1
Ручка перьевая Parker IM Essential 2143635 - фото 2
Ручка перьевая Parker IM Essential 2143635 - фото 3
Ручка перьевая Parker IM Essential 2143635 - фото 4
Ручка перьевая Parker IM Essential 2143635 - фото 5
Ручка перьевая Parker IM Essential 2143635 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручки перьевые функциональные
  • Ручка перьевая Parker IM Essential 2143635 - фото 1
  • Ручка перьевая Parker IM Essential 2143635 - фото 2
  • Ручка перьевая Parker IM Essential 2143635 - фото 3
  • Ручка перьевая Parker IM Essential 2143635 - фото 4
  • Ручка перьевая Parker IM Essential 2143635 - фото 5
  • Ручка перьевая Parker IM Essential 2143635 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 49 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 474685
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ручка перьевая Parker IM Essential 2143635
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Ручки перьевые функциональные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
110

Описание товара Ручка перьевая Parker IM Essential 2143635

Перьевая ручка Паркер из популярной коллекции Parker IM нового выпуска 2021 года. Нейтральный металлический цвет корпуса позволяет подарить ее и мужчине и женщине.

Отзывы о товаре Ручка перьевая Parker IM Essential 2143635




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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Ручки перьевые функциональные
Страна производитель
Китай
Описание
Перьевая ручка Паркер из популярной коллекции Parker IM нового выпуска 2021 года. Нейтральный металлический цвет корпуса позволяет подарить ее и мужчине и женщине.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручка перьевая Parker IM Essential 2143635 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3040 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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