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Измельчитель Sakura SA-6246BS купить с доставкой в Москве
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Измельчитель Sakura SA-6246BS

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Измельчитель Sakura SA-6246BS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Измельчитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 474232
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Характеристики

Бренд
SAKURA
Тип товара
Измельчитель
Размеры в упаковке, см
30х20х18
Вес, кг.
2

Описание товара Измельчитель Sakura SA-6246BS

Для различного вида продуктов. Предназначен для бытового использования. Выполнен из качественных материалов. Безопасен и удобен при эксплуатации.

Отзывы о товаре Измельчитель Sakura SA-6246BS




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Характеристики
Бренд
SAKURA
Тип товара
Измельчитель
Описание
Для различного вида продуктов. Предназначен для бытового использования. Выполнен из качественных материалов. Безопасен и удобен при эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Измельчитель Sakura SA-6246BS - данный товар вы можете купить по цене 1080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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