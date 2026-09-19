Чистящие салфетки Hobot Legee LG668A01/1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для пылесосов
Назначение
для робота-пылесоса
Совместимый бренд
Hobot
Совместимые модели
Hobot Legee -668, Hobot Legee-669, Hobot Legee-688
Комплектация
салфетка х 2 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 473756
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуары для пылесосов
Тип товара
Салфетка
Назначение
для робота-пылесоса
Совместимый бренд
Hobot
Совместимые модели
Hobot Legee -668, Hobot Legee-669, Hobot Legee-688
Предметы в комплекте
салфетка
Комплектация
салфетка х 2 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х5
Вес, г.
915
Описание товара Чистящие салфетки Hobot Legee LG668A01/1
Салфетка Hobot LG668A01 обеспечивает высокую эффективность влажной уборки гладких напольных покрытий, помогая устранять различные загрязнения. Она предназначена для совместного использования с моделями роботов-пылесосов Hobot Legee 668, Hobot Legee 669 и Hobot Legee 688. Для изготовления насадки применена микрофибра высокого качества, которая по завершению уборки без труда очищается от скопившихся загрязнений и довольно быстро высыхает. Hobot LG668A01 поставляется в виде комплекта из двух пар сменных салфеток с многоразовым использованием.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Аксессуары для пылесосов
Тип товара
Салфетка
Назначение
для робота-пылесоса
Совместимый бренд
Hobot
Совместимые модели
Hobot Legee -668, Hobot Legee-669, Hobot Legee-688
Предметы в комплекте
салфетка
Комплектация
салфетка х 2 шт
Страна производитель
Китай
Салфетка Hobot LG668A01 обеспечивает высокую эффективность влажной уборки гладких напольных покрытий, помогая устранять различные загрязнения. Она предназначена для совместного использования с моделями роботов-пылесосов Hobot Legee 668, Hobot Legee 669 и Hobot Legee 688. Для изготовления насадки применена микрофибра высокого качества, которая по завершению уборки без труда очищается от скопившихся загрязнений и довольно быстро высыхает. Hobot LG668A01 поставляется в виде комплекта из двух пар сменных салфеток с многоразовым использованием.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Чистящие салфетки Hobot Legee LG668A01/1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чистящие салфетки Hobot Legee LG668A01/1