Top.Mail.Ru
Душевая система Lemark Yeti термостатический для душа (LM7849С) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Душевая система Lemark Yeti термостатический для душа (LM7849С)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Душевая система Lemark Yeti термостатический для душа (LM7849С) - фото 1
Душевая система Lemark Yeti термостатический для душа (LM7849С) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа
30 см
Длина душевого шланга
200
Наличие крючка
нет
Скрытый монтаж
да
  • Душевая система Lemark Yeti термостатический для душа (LM7849С) - фото 1
  • Душевая система Lemark Yeti термостатический для душа (LM7849С) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
42 851 руб.  50 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 471880
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Душевые системы
Страна бренда
Чехия
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа
30 см
Длина душевого шланга
200
Наличие крючка
нет
Функция Тропический дождь
да
Наличие излива у смесителя
нет
Скрытый монтаж
да
Особенности
Комплектация: Душевая система, паспорт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х45х13
Вес, кг.
6.53

Описание товара Душевая система Lemark Yeti термостатический для душа (LM7849С)

Серия YETI. Комплектация: Термостатический картридж Sedal с гелевым термоэлементом и фиксатором Трехпозиционный картриджный переключатель (угол поворота - 180?) Верхняя поворотная душевая лейка «Тропический дождь» 300x300 мм 3-функциональная лейка 97х227 мм Настенное поворотное крепление для лейки Душевой шланг 1,5-2 м, растяжной, с функцией вращения лейки без перекручивания Подключение для душевого шланга



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем

Отзывы о товаре Душевая система Lemark Yeti термостатический для душа (LM7849С)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Душевые системы
Страна бренда
Чехия
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа
30 см
Длина душевого шланга
200
Наличие крючка
нет
Функция Тропический дождь
да
Наличие излива у смесителя
нет
Скрытый монтаж
да
Особенности
Комплектация: Душевая система, паспорт.
Страна производитель
Китай
Описание
Серия YETI. Комплектация: Термостатический картридж Sedal с гелевым термоэлементом и фиксатором Трехпозиционный картриджный переключатель (угол поворота - 180?) Верхняя поворотная душевая лейка «Тропический дождь» 300x300 мм 3-функциональная лейка 97х227 мм Настенное поворотное крепление для лейки Душевой шланг 1,5-2 м, растяжной, с функцией вращения лейки без перекручивания Подключение для душевого шланга


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система Lemark Yeti термостатический для душа (LM7849С) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...