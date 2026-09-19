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Термостат Hansgrohe Ecostat Square (наружная часть) 15714000 хром купить с доставкой в Москве
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Термостат Hansgrohe Ecostat Square (наружная часть) 15714000 хром

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Термостат Hansgrohe Ecostat Square 15714000 - фото 1
Термостат Hansgrohe Ecostat Square 15714000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термостаты
  • Термостат Hansgrohe Ecostat Square 15714000 - фото 1
  • Термостат Hansgrohe Ecostat Square 15714000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 469028
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Термостаты
Размеры в упаковке, см
22х19х14
Вес, кг.
1.76

Описание товара Термостат Hansgrohe Ecostat Square (наружная часть) 15714000 хром

Термостат позволяет поддерживать заданную температуру воды. Внутренняя часть приобретается отдельно. Душевой гарнитур приобретается отдельно. Термостатический картридж. Глянцевая поверхность. Без излива. Оснащен ограничителем температуры для предотвращения ожогов.



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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Термостаты
Описание
Термостат позволяет поддерживать заданную температуру воды. Внутренняя часть приобретается отдельно. Душевой гарнитур приобретается отдельно. Термостатический картридж. Глянцевая поверхность. Без излива. Оснащен ограничителем температуры для предотвращения ожогов.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
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