Утюг Philips GC1742/40 EasySpeed
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 465804
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Утюги
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х16х14
Вес, г.
800
Описание товара Утюг Philips GC1742/40 EasySpeed
Утюг EasySpeed обеспечивает простое и эффективное глажение: большое количество пара разглаживает жесткие складки, антипригарная подошва обеспечивает превосходное скольжение на любых тканях, а функция очистки от накипи Calc Clean повышает надежность прибора..
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Утюг EasySpeed обеспечивает простое и эффективное глажение: большое количество пара разглаживает жесткие складки, антипригарная подошва обеспечивает превосходное скольжение на любых тканях, а функция очистки от накипи Calc Clean повышает надежность прибора..
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Достоинства:
Комментарий:
классный утюг,спасибо всем, получила в прекрасной упаковке, гладила, работает.
Достоинства:
Комментарий:
утюг рабочий, но он больше подходит, как дорожный, в поездку. маленький и очень лёгкий.
Достоинства:
Комментарий:
Что говорить . Надо попробовать. СУПЕР паровой утюг - мой надёжный, верный друг!!!
Достоинства:
Комментарий:
Утюг отличный. Правда для моих целей слишком легкий и площадь полотна маловата, но надо было внимательней читать описание и характеристики.
Достоинства:
Комментарий:
со старым мулинкс небо и земля, много лужше
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество, все устраивает. Спасибо. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Добрый день всем! Дома уже давно есть большой Филипс 4415 по моему "Азур", а тут возникла необходимость взять хороший и недорогой! И тут я угадал! =) Очень адекватный ценник, удобный утюжок средних размеров, да и подошва как у дорогих серий. На удивление и отпаривает хорошо! Я доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Всё понравилось. При невысокой цене отличные функциональные качества)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший утюг. Мама счастлива
Достоинства:
Комментарий:
утюг лёгкий, быстро нагревается, удобный
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично,пользуюсь.Спасибо продавцу рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Включил, вроде работает. Попробую в работе и дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично! Ни чего не бежит!
Достоинства:
Комментарий:
купила на время ремонта моего утюга... год назад... итог- пользуюсь с удовольствием! лёгкий, с паром очень даже неплохо гладит)
Достоинства:
Комментарий:
Жена не на радуется Очень довольна! Утюг очень легкий и удобный. Советую покупать так как проверено в деле
Достоинства:
Комментарий:
неплохой утюг, месяц уже гладим
Достоинства:
Комментарий:
За такую цену вполне приличный утюг, гладит хорошо, пока нарекания отсутствуют.
Достоинства:
Комментарий:
пока только один раз погладила, понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, качественный утюг. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
утюг хороший, у нас такой же, купили для дочери на подарок
Достоинства:
Комментарий:
маленький в меру, лёгкий и очень хорошо разглаживает бельё. сравниваю с дорогим и тяжёлым утюгом
Достоинства:
Комментарий:
утюг лёгкий,достаточно длинный провод,большая ёмкость для воды,не приходится постоянно доливать
Достоинства:
Комментарий:
качество хорошее соответствует цене
Достоинства:
Комментарий:
Сначала понравился,но после первой глажки оставила его с водой,на следующий день взяла его в руки,а с него полилась вода. Мне кажется,что так быть не должно.
Достоинства:
Комментарий:
качество на высоте, жене понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
работает отлично, греется быстро
Достоинства:
Комментарий:
отзывы соответствуют....по ним выбирал....лёгкий,удобный....будем посмотреть сколько проживёт.....СОВЕТУЮ,ПОКА ДАРОМ.
Достоинства:
Комментарий:
за такую цену норм, товар доставили быстро
Достоинства:
Комментарий:
Лёгкий по весу, гладит хорошо, намного быстрее, чем мой старый утюг. Ничего не течет
Достоинства:
Комментарий:
Утюг справляется с разными типами тканей.Быстро набирает температуру,при нажатии на кнопку подачи пара выходит именно мощный пар, не льется вода!Самое главное удобный и мне очень нравится!!
Утюг Philips GC1742/40 EasySpeed - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2350 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Утюг Philips GC1742/40 EasySpeed
Достоинства:
Комментарий:
классный утюг,спасибо всем, получила в прекрасной упаковке, гладила, работает.
Достоинства:
Комментарий:
утюг рабочий, но он больше подходит, как дорожный, в поездку. маленький и очень лёгкий.
Достоинства:
Комментарий:
Что говорить . Надо попробовать. СУПЕР паровой утюг - мой надёжный, верный друг!!!
Достоинства:
Комментарий:
Утюг отличный. Правда для моих целей слишком легкий и площадь полотна маловата, но надо было внимательней читать описание и характеристики.
Достоинства:
Комментарий:
со старым мулинкс небо и земля, много лужше
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество, все устраивает. Спасибо. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Добрый день всем! Дома уже давно есть большой Филипс 4415 по моему "Азур", а тут возникла необходимость взять хороший и недорогой! И тут я угадал! =) Очень адекватный ценник, удобный утюжок средних размеров, да и подошва как у дорогих серий. На удивление и отпаривает хорошо! Я доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Всё понравилось. При невысокой цене отличные функциональные качества)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший утюг. Мама счастлива
Достоинства:
Комментарий:
утюг лёгкий, быстро нагревается, удобный
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично,пользуюсь.Спасибо продавцу рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Включил, вроде работает. Попробую в работе и дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично! Ни чего не бежит!
Достоинства:
Комментарий:
купила на время ремонта моего утюга... год назад... итог- пользуюсь с удовольствием! лёгкий, с паром очень даже неплохо гладит)
Достоинства:
Комментарий:
Жена не на радуется Очень довольна! Утюг очень легкий и удобный. Советую покупать так как проверено в деле
Достоинства:
Комментарий:
неплохой утюг, месяц уже гладим
Достоинства:
Комментарий:
За такую цену вполне приличный утюг, гладит хорошо, пока нарекания отсутствуют.
Достоинства:
Комментарий:
пока только один раз погладила, понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, качественный утюг. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
утюг хороший, у нас такой же, купили для дочери на подарок
Достоинства:
Комментарий:
маленький в меру, лёгкий и очень хорошо разглаживает бельё. сравниваю с дорогим и тяжёлым утюгом
Достоинства:
Комментарий:
утюг лёгкий,достаточно длинный провод,большая ёмкость для воды,не приходится постоянно доливать
Достоинства:
Комментарий:
качество хорошее соответствует цене
Достоинства:
Комментарий:
Сначала понравился,но после первой глажки оставила его с водой,на следующий день взяла его в руки,а с него полилась вода. Мне кажется,что так быть не должно.
Достоинства:
Комментарий:
качество на высоте, жене понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
работает отлично, греется быстро
Достоинства:
Комментарий:
отзывы соответствуют....по ним выбирал....лёгкий,удобный....будем посмотреть сколько проживёт.....СОВЕТУЮ,ПОКА ДАРОМ.
Достоинства:
Комментарий:
за такую цену норм, товар доставили быстро
Достоинства:
Комментарий:
Лёгкий по весу, гладит хорошо, намного быстрее, чем мой старый утюг. Ничего не течет
Достоинства:
Комментарий:
Утюг справляется с разными типами тканей.Быстро набирает температуру,при нажатии на кнопку подачи пара выходит именно мощный пар, не льется вода!Самое главное удобный и мне очень нравится!!