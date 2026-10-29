Соковыжималка Zigmund & Shtain EJ-751
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
металл, пластик
Мощность, Вт
1000
Цвет
черный
Объем емкости для сока, л
0.9
Число скоростей
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 790 руб.
В наличии
Код товара: 465351
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 790 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
металл, пластик
Мощность, Вт
1000
Цвет
черный
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.9
Количество температурных режимов
нет
Реверс
нет
Управление
механическое
Число скоростей
2
Габариты (ШхВхГ)
39.2x32.2x20.9 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х24х23
Вес, кг.
3.35
Описание товара Соковыжималка Zigmund & Shtain EJ-751
Соковыжималка Zigmund Shtain EJ-751 — это популярная модель, известная своей эффективностью и функциональностью. Она предназначена для отжима сока из различных фруктов и овощей. Соковыжималка с двумя скоростями для обработки твердых и мягких продуктов. Не требует предварительной нарезки. Корпус и фильтр сделаны из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии. Материал легко очищается от любых загрязнений.
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Бренд
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
металл, пластик
Мощность, Вт
1000
Цвет
черный
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.9
Количество температурных режимов
нет
Реверс
нет
Управление
механическое
Число скоростей
2
Развернуть
Габариты (ШхВхГ)
39.2x32.2x20.9 см
Страна производитель
Китай
Соковыжималка Zigmund Shtain EJ-751 — это популярная модель, известная своей эффективностью и функциональностью. Она предназначена для отжима сока из различных фруктов и овощей. Соковыжималка с двумя скоростями для обработки твердых и мягких продуктов. Не требует предварительной нарезки. Корпус и фильтр сделаны из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии. Материал легко очищается от любых загрязнений.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
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Соковыжималка Zigmund & Shtain EJ-751 - этот товар вы можете купить по цене 4790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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