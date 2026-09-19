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Весы кухонные электронные Добрыня DO-3015C купить с доставкой в Москве
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Весы кухонные электронные Добрыня DO-3015C

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Весы кухонные электронные Добрыня DO-3015C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные весы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 461023
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Характеристики

Бренд
Добрыня
Тип товара
Кухонные весы
Размеры в упаковке, см
27х20х5
Вес, г.
410

Описание товара Весы кухонные электронные Добрыня DO-3015C

Кухонные весы обеспечивают быстрое взвешивание продуктов массой до 5 килограммов с точностью до 1 грамма. Функция «ТАРА» позволяет не учитывать массу посуды при взвешивании продуктов. Индикатор разряженной батареи сообщит о необходимости замены элементов питания. Для экономии заряда батареек весы отключаются автоматически, если не используются. Платформа с ярким дизайном, выполнена из прочного полированного стекла.

Отзывы о товаре Весы кухонные электронные Добрыня DO-3015C




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Характеристики
Бренд
Добрыня
Тип товара
Кухонные весы
Описание
Кухонные весы обеспечивают быстрое взвешивание продуктов массой до 5 килограммов с точностью до 1 грамма. Функция «ТАРА» позволяет не учитывать массу посуды при взвешивании продуктов. Индикатор разряженной батареи сообщит о необходимости замены элементов питания. Для экономии заряда батареек весы отключаются автоматически, если не используются. Платформа с ярким дизайном, выполнена из прочного полированного стекла.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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