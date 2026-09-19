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Тостер Philips HD2582/00 купить с доставкой в Москве
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Тостер Philips HD2582/00

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Тостер Philips HD2582/00 - фото 1
Тостер Philips HD2582/00 - фото 2
Тостер Philips HD2582/00 - фото 3
Тостер Philips HD2582/00 - фото 4
Тостер Philips HD2582/00 - фото 5
Тостер Philips HD2582/00 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
900
Цвет
белый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Функции особенности
Автоматическое центрирование; Подогрев; Размораживание; Регулировка степени поджаривания; Экстра-подъем
  • Тостер Philips HD2582/00 - фото 1
  • Тостер Philips HD2582/00 - фото 2
  • Тостер Philips HD2582/00 - фото 3
  • Тостер Philips HD2582/00 - фото 4
  • Тостер Philips HD2582/00 - фото 5
  • Тостер Philips HD2582/00 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 459407
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
900
Цвет
белый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
да
Функции особенности
Автоматическое центрирование; Подогрев; Размораживание; Регулировка степени поджаривания; Экстра-подъем
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Габариты
21,4х30,4х18,4 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х29х20
Вес, кг.
1.4

Описание товара Тостер Philips HD2582/00

Тостер Philips HD2582/00 белый, количество отделений: 2. Этот компактный тостер с 8 режимами поджаривания оснащен двумя большими регулируемыми отделениями, поэтому вы можете готовить равномерно подрумяненные тосты вне зависимости от вида хлеба. Встроенная подставка для булочек позволяет легко подогревать пирожки, блинчики и другие мучные изделия.



Теги товара: на 2 тоста, белые

Отзывы о товаре Тостер Philips HD2582/00




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
900
Цвет
белый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
нет
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Автоматическое центрирование
да
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
да
Функции особенности
Автоматическое центрирование; Подогрев; Размораживание; Регулировка степени поджаривания; Экстра-подъем
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Габариты
21,4х30,4х18,4 см
Страна производитель
Китай
Описание
Тостер Philips HD2582/00 белый, количество отделений: 2. Этот компактный тостер с 8 режимами поджаривания оснащен двумя большими регулируемыми отделениями, поэтому вы можете готовить равномерно подрумяненные тосты вне зависимости от вида хлеба. Встроенная подставка для булочек позволяет легко подогревать пирожки, блинчики и другие мучные изделия.


Теги товара: на 2 тоста, белые
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