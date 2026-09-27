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Верхний душ Ideal Standard Idealrain Cube B0024AA купить с доставкой в Москве
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Верхний душ Ideal Standard Idealrain Cube B0024AA

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Верхний душ Ideal Standard Idealrain Cube B0024AA - фото 1
Верхний душ Ideal Standard Idealrain Cube B0024AA - фото 2
Верхний душ Ideal Standard Idealrain Cube B0024AA - фото 3
Верхний душ Ideal Standard Idealrain Cube B0024AA - фото 4
Верхний душ Ideal Standard Idealrain Cube B0024AA - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Верхний душ
  • Верхний душ Ideal Standard Idealrain Cube B0024AA - фото 1
  • Верхний душ Ideal Standard Idealrain Cube B0024AA - фото 2
  • Верхний душ Ideal Standard Idealrain Cube B0024AA - фото 3
  • Верхний душ Ideal Standard Idealrain Cube B0024AA - фото 4
  • Верхний душ Ideal Standard Idealrain Cube B0024AA - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 457102
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Характеристики

Бренд
Ideal Standard
Тип товара
Верхний душ
Размеры в упаковке, см
30х23х8
Вес, кг.
1.23

Описание товара Верхний душ Ideal Standard Idealrain Cube B0024AA

Специальное покрытие внутри устройства предотвращает образование извести и скопление загрязнений. Глянцевый. Подводка 1/2

Отзывы о товаре Верхний душ Ideal Standard Idealrain Cube B0024AA




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ideal Standard
Тип товара
Верхний душ
Описание
Специальное покрытие внутри устройства предотвращает образование извести и скопление загрязнений. Глянцевый. Подводка 1/2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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