Смеситель с гигиеническим душем Lemark Mista, встраиваемый (LM6419WG)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
белый, золотой
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Запорный клапан
керамический
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%24 266 руб. 28 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 457098
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
3.5
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
13.8
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
белый, золотой
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х14х4
Вес, кг.
3.19
Описание товара Смеситель с гигиеническим душем Lemark Mista, встраиваемый (LM6419WG)
Материал изготовления корпуса - латунь. Способ монтажа - настенный, гибкая подводка
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Бренд
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
3.5
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
13.8
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
белый, золотой
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический
Развернуть
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Материал изготовления корпуса - латунь. Способ монтажа - настенный, гибкая подводка
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
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Смеситель с гигиеническим душем Lemark Mista, встраиваемый (LM6419WG) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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