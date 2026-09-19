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Лейка для душа Lemark LM9485S купить с доставкой в Москве
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Лейка для душа Lemark LM9485S

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Лейка для душа Lemark LM9485S - фото 1
Лейка для душа Lemark LM9485S - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка
Цвет
хром
Стиль
современный
Форма
овал
Материал
нержавеющая сталь
Кол-во режимов лейки
1
Подсветка
нет
  • Лейка для душа Lemark LM9485S - фото 1
  • Лейка для душа Lemark LM9485S - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
7 344 руб.  8 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 457064
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Душевая лейка
Высота, см
4.7
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
32
Цвет
хром
Стиль
современный
Форма
овал
Материал
нержавеющая сталь
Кол-во режимов лейки
1
Подсветка
нет
Диаметр лейки
20 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х22х6
Вес, кг.
1.01

Описание товара Лейка для душа Lemark LM9485S

Комплектация LM9485S: Лейка душевая верхняя 1-функциональная. Функции: распыление. Функция самоочищения: да. Размер: 320х200 мм. Цвет: полированная сталь. Преимущества: минимально возможная толщина изделия, система подсоса воздуха для снижения расхода, аэрации и смягчения потока воды.

Отзывы о товаре Лейка для душа Lemark LM9485S




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Душевая лейка
Высота, см
4.7
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
32
Цвет
хром
Стиль
современный
Форма
овал
Материал
нержавеющая сталь
Кол-во режимов лейки
1
Подсветка
нет
Диаметр лейки
20 см
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Комплектация LM9485S: Лейка душевая верхняя 1-функциональная. Функции: распыление. Функция самоочищения: да. Размер: 320х200 мм. Цвет: полированная сталь. Преимущества: минимально возможная толщина изделия, система подсоса воздуха для снижения расхода, аэрации и смягчения потока воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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