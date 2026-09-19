Лейка для душа Lemark LM9485S
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Характеристики
Тип товара
Душевая лейка
Цвет
хром
Стиль
современный
Форма
овал
Материал
нержавеющая сталь
Кол-во режимов лейки
1
Подсветка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%7 344 руб. 8 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 457064
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевая лейка
Высота, см
4.7
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
32
Цвет
хром
Стиль
современный
Форма
овал
Материал
нержавеющая сталь
Кол-во режимов лейки
1
Подсветка
нет
Диаметр лейки
20 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х22х6
Вес, кг.
1.01
Описание товара Лейка для душа Lemark LM9485S
Комплектация LM9485S: Лейка душевая верхняя 1-функциональная. Функции: распыление. Функция самоочищения: да. Размер: 320х200 мм. Цвет: полированная сталь. Преимущества: минимально возможная толщина изделия, система подсоса воздуха для снижения расхода, аэрации и смягчения потока воды.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Душевая лейка
Высота, см
4.7
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
32
Цвет
хром
Стиль
современный
Форма
овал
Материал
нержавеющая сталь
Кол-во режимов лейки
1
Подсветка
нет
Диаметр лейки
20 см
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Страна производитель
Китай
Комплектация LM9485S: Лейка душевая верхняя 1-функциональная. Функции: распыление. Функция самоочищения: да. Размер: 320х200 мм. Цвет: полированная сталь. Преимущества: минимально возможная толщина изделия, система подсоса воздуха для снижения расхода, аэрации и смягчения потока воды.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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