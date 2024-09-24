Душевая система Lemark Tropic LM7010C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа
22.8 см
Диаметр ручного душа
10.6 см
Длина душевого шланга
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
да
Смеситель с термостатом
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%28 826 руб. 33 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 457057
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевые системы
Высота душевой штанги
185 см
Страна бренда
Чехия
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа
22.8 см
Диаметр ручного душа
10.6 см
Длина душевого шланга
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
да
Функция Тропический дождь
да
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
96х49х14
Вес, кг.
5.5
Описание товара Душевая система Lemark Tropic LM7010C
Поворотный излив с аэратором. Четырехпозиционный картриджный переключатель. Термостатический картридж Vernet с гелевым термоэлементом и фиксаторомс гелевым термоэлементом Vernet и фиксатором. Верхняя поворотная душевая лейка «Тропический дождь» ?228. Регулируемое по высоте крепление для лейки
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки
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Бренд
Тип товара
Душевые системы
Высота душевой штанги
185 см
Страна бренда
Чехия
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа
22.8 см
Диаметр ручного душа
10.6 см
Длина душевого шланга
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
да
Функция Тропический дождь
да
Развернуть
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Страна производитель
Китай
Поворотный излив с аэратором. Четырехпозиционный картриджный переключатель. Термостатический картридж Vernet с гелевым термоэлементом и фиксаторомс гелевым термоэлементом Vernet и фиксатором. Верхняя поворотная душевая лейка «Тропический дождь» ?228. Регулируемое по высоте крепление для лейки
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки
Теги товара: стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки
Теги товара: стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество, красивый, термостат ловит перепады давления и выравнивает температуру воды!
Достоинства:
Комментарий:
Долго выбирала, искала надёжную сантехнику. Предстоит ремонт, ещё не установили, так как всё ещё впереди. Термостат латунный, тяжёлый, лейки пластиковые, гарантийный талон в коробке, как установим, дополню
Достоинства:
Комментарий:
установил , поэксплуатировал, всё работает. я доволен. Рекомендую !
Достоинства:
Комментарий:
все в комплекте, все работает, все идеально
Достоинства:
Комментарий:
установили в эти выходные, очень довольны покупкой
Достоинства:
Комментарий:
аккуратно упакован, все части в чехлах и коробках, что очень радует
Достоинства:
Комментарий:
Хороший душ, кран бы ещё нормальный, но сами видели, что заказываем
Достоинства:
Комментарий:
Установили смеситель в душевую кабину, пока не пользовались, позже дополним отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный комплект! Очень довольны покупкой!
Достоинства:
Комментарий:
самое главное то что выставив температуру не будешь обжигаться при включении других приборов водоснабжения
Достоинства:
Комментарий:
отличная система, но излив очень короткий и практически не настраиваемый. будем привыкать
Достоинства:
Комментарий:
Отличная душевая система, очень удобный термостат, но, если у вас, как и у нас, низко к ванной расположены выводы воды, то обратите внимание, что в максимально раздвинутом состоянии душевая стойка подойдет для человека максимум 160 см. Муж очень расстроился, так как тропический душ хотел именно он. Пришлось докупать удлинитель для душевой стойки, но пока не устанавливали и не знаем подойдет ли.
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошой особенно термодатчик который отвечает за температуру воды
Достоинства:
Комментарий:
Отличный вариант душа с термостатом. Выглядит хорошо.
Душевая система Lemark Tropic LM7010C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Душевая система Lemark Tropic LM7010C
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество, красивый, термостат ловит перепады давления и выравнивает температуру воды!
Достоинства:
Комментарий:
Долго выбирала, искала надёжную сантехнику. Предстоит ремонт, ещё не установили, так как всё ещё впереди. Термостат латунный, тяжёлый, лейки пластиковые, гарантийный талон в коробке, как установим, дополню
Достоинства:
Комментарий:
установил , поэксплуатировал, всё работает. я доволен. Рекомендую !
Достоинства:
Комментарий:
все в комплекте, все работает, все идеально
Достоинства:
Комментарий:
установили в эти выходные, очень довольны покупкой
Достоинства:
Комментарий:
аккуратно упакован, все части в чехлах и коробках, что очень радует
Достоинства:
Комментарий:
Хороший душ, кран бы ещё нормальный, но сами видели, что заказываем
Достоинства:
Комментарий:
Установили смеситель в душевую кабину, пока не пользовались, позже дополним отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный комплект! Очень довольны покупкой!
Достоинства:
Комментарий:
самое главное то что выставив температуру не будешь обжигаться при включении других приборов водоснабжения
Достоинства:
Комментарий:
отличная система, но излив очень короткий и практически не настраиваемый. будем привыкать
Достоинства:
Комментарий:
Отличная душевая система, очень удобный термостат, но, если у вас, как и у нас, низко к ванной расположены выводы воды, то обратите внимание, что в максимально раздвинутом состоянии душевая стойка подойдет для человека максимум 160 см. Муж очень расстроился, так как тропический душ хотел именно он. Пришлось докупать удлинитель для душевой стойки, но пока не устанавливали и не знаем подойдет ли.
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошой особенно термодатчик который отвечает за температуру воды
Достоинства:
Комментарий:
Отличный вариант душа с термостатом. Выглядит хорошо.