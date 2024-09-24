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Душевая система Lemark Tropic LM7010C купить с доставкой в Москве
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Душевая система Lemark Tropic LM7010C

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Душевая система Lemark Tropic LM7010C - фото 1
Душевая система Lemark Tropic LM7010C - фото 2
Душевая система Lemark Tropic LM7010C - фото 3
Душевая система Lemark Tropic LM7010C - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа
22.8 см
Диаметр ручного душа
10.6 см
Длина душевого шланга
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
да
Смеситель с термостатом
да
  • Душевая система Lemark Tropic LM7010C - фото 1
  • Душевая система Lemark Tropic LM7010C - фото 2
  • Душевая система Lemark Tropic LM7010C - фото 3
  • Душевая система Lemark Tropic LM7010C - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
28 826 руб.  33 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 457057
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Душевые системы
Высота душевой штанги
185 см
Страна бренда
Чехия
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа
22.8 см
Диаметр ручного душа
10.6 см
Длина душевого шланга
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
да
Функция Тропический дождь
да
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
96х49х14
Вес, кг.
5.5

Описание товара Душевая система Lemark Tropic LM7010C

Поворотный излив с аэратором. Четырехпозиционный картриджный переключатель. Термостатический картридж Vernet с гелевым термоэлементом и фиксаторомс гелевым термоэлементом Vernet и фиксатором. Верхняя поворотная душевая лейка «Тропический дождь» ?228. Регулируемое по высоте крепление для лейки

Отзывы о товаре Душевая система Lemark Tropic LM7010C

Источник: Яндекс Маркет
24.09.2024
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество, красивый, термостат ловит перепады давления и выравнивает температуру воды!
Источник: Яндекс Маркет
21.10.2023
Королева Ирина

Достоинства:


Комментарий:
Долго выбирала, искала надёжную сантехнику. Предстоит ремонт, ещё не установили, так как всё ещё впереди. Термостат латунный, тяжёлый, лейки пластиковые, гарантийный талон в коробке, как установим, дополню
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2023
Андрей З.

Достоинства:


Комментарий:
установил , поэксплуатировал, всё работает. я доволен. Рекомендую !
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2023
Роман П.

Достоинства:


Комментарий:
все в комплекте, все работает, все идеально
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2023
Евгения Д.

Достоинства:


Комментарий:
установили в эти выходные, очень довольны покупкой
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2023
Семен Т.

Достоинства:


Комментарий:
аккуратно упакован, все части в чехлах и коробках, что очень радует
Источник: Яндекс Маркет
19.07.2022
Анна Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший душ, кран бы ещё нормальный, но сами видели, что заказываем
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2022
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
Установили смеситель в душевую кабину, пока не пользовались, позже дополним отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
09.07.2022
Языкова Екатерина

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный комплект! Очень довольны покупкой!
Источник: Яндекс Маркет
08.07.2022
Иван Л.

Достоинства:


Комментарий:
самое главное то что выставив температуру не будешь обжигаться при включении других приборов водоснабжения
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2022
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
отличная система, но излив очень короткий и практически не настраиваемый. будем привыкать
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2022
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная душевая система, очень удобный термостат, но, если у вас, как и у нас, низко к ванной расположены выводы воды, то обратите внимание, что в максимально раздвинутом состоянии душевая стойка подойдет для человека максимум 160 см. Муж очень расстроился, так как тропический душ хотел именно он. Пришлось докупать удлинитель для душевой стойки, но пока не устанавливали и не знаем подойдет ли.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2022
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошой особенно термодатчик который отвечает за температуру воды
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2022
Ольга Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный вариант душа с термостатом. Выглядит хорошо.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Душевые системы
Высота душевой штанги
185 см
Страна бренда
Чехия
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа
22.8 см
Диаметр ручного душа
10.6 см
Длина душевого шланга
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
да
Функция Тропический дождь
да
Развернуть
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Страна производитель
Китай
Описание
Поворотный излив с аэратором. Четырехпозиционный картриджный переключатель. Термостатический картридж Vernet с гелевым термоэлементом и фиксаторомс гелевым термоэлементом Vernet и фиксатором. Верхняя поворотная душевая лейка «Тропический дождь» ?228. Регулируемое по высоте крепление для лейки
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.09.2024
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество, красивый, термостат ловит перепады давления и выравнивает температуру воды!
Источник: Яндекс Маркет
21.10.2023
Королева Ирина

Достоинства:


Комментарий:
Долго выбирала, искала надёжную сантехнику. Предстоит ремонт, ещё не установили, так как всё ещё впереди. Термостат латунный, тяжёлый, лейки пластиковые, гарантийный талон в коробке, как установим, дополню
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2023
Андрей З.

Достоинства:


Комментарий:
установил , поэксплуатировал, всё работает. я доволен. Рекомендую !
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2023
Роман П.

Достоинства:


Комментарий:
все в комплекте, все работает, все идеально
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2023
Евгения Д.

Достоинства:


Комментарий:
установили в эти выходные, очень довольны покупкой
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2023
Семен Т.

Достоинства:


Комментарий:
аккуратно упакован, все части в чехлах и коробках, что очень радует
Источник: Яндекс Маркет
19.07.2022
Анна Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший душ, кран бы ещё нормальный, но сами видели, что заказываем
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2022
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
Установили смеситель в душевую кабину, пока не пользовались, позже дополним отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
09.07.2022
Языкова Екатерина

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный комплект! Очень довольны покупкой!
Источник: Яндекс Маркет
08.07.2022
Иван Л.

Достоинства:


Комментарий:
самое главное то что выставив температуру не будешь обжигаться при включении других приборов водоснабжения
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2022
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
отличная система, но излив очень короткий и практически не настраиваемый. будем привыкать
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2022
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная душевая система, очень удобный термостат, но, если у вас, как и у нас, низко к ванной расположены выводы воды, то обратите внимание, что в максимально раздвинутом состоянии душевая стойка подойдет для человека максимум 160 см. Муж очень расстроился, так как тропический душ хотел именно он. Пришлось докупать удлинитель для душевой стойки, но пока не устанавливали и не знаем подойдет ли.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2022
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошой особенно термодатчик который отвечает за температуру воды
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2022
Ольга Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный вариант душа с термостатом. Выглядит хорошо.


Душевая система Lemark Tropic LM7010C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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