Автосигнализация SKY M22 2-way Автозапуск 2 брелка
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Характеристики
Тип товара
Автосигнализация
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%4 330 руб. 5 111 руб.
В наличии
Код товара: 456433
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Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 330 руб. -15%
5 111 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автосигнализация
Брелок в комплекте
Да
Брелок с ЖК дисплеем
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Комплектация
центральный блок сигнализации, 1 брелок с двусторонней связью с жки, 1 брелок без двусторонней связи, чехол для брелока с жки, 2уровневый датчик удара, приемопередатчик, кнопка капота, светодиод, сервисная кнопка, комплект проводов, датчик температуры двигателя, инструкция, памятка пользователя
Обратная связь
Да
Производство
Китай
Режим бесшумной постановки и снятия с охраны
Да
Соединительные провода в комплекте
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х16х6
Вес, кг.
1.2
Описание товара Автосигнализация SKY M22 2-way Автозапуск 2 брелка
Автосигнализация SKY M22 - имеет двухстороннюю связь, автозапуск, турботаймер, 2 брелока.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Автосигнализация
Брелок в комплекте
Да
Брелок с ЖК дисплеем
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Комплектация
центральный блок сигнализации, 1 брелок с двусторонней связью с жки, 1 брелок без двусторонней связи, чехол для брелока с жки, 2уровневый датчик удара, приемопередатчик, кнопка капота, светодиод, сервисная кнопка, комплект проводов, датчик температуры двигателя, инструкция, памятка пользователя
Обратная связь
Да
Производство
Китай
Режим бесшумной постановки и снятия с охраны
Да
Соединительные провода в комплекте
Да
Страна производитель
Китай
Автосигнализация SKY M22 - имеет двухстороннюю связь, автозапуск, турботаймер, 2 брелока.
Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Пусковые провода, Радиостанции, Разветвители прикуривателя
Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Пусковые провода, Радиостанции, Разветвители прикуривателя
Достоинства:
Комментарий:
Пять звёзд авансом. Ещё не устанавливал. Но я в неё верю.
Купить Автосигнализация SKY M22 2-way Автозапуск 2 брелка - по цене 4330 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Автосигнализация SKY M22 2-way Автозапуск 2 брелка
Достоинства:
Комментарий:
Пять звёзд авансом. Ещё не устанавливал. Но я в неё верю.