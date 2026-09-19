Душевая система Dorff Norma D0711010
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 456071
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1х0.37х0.1
Вес, кг.
5
Описание товара Душевая система Dorff Norma D0711010
Супер-выгодный комплект от двух крупных европейских брендов: стильная черная душевая система от немецкого бренда DORFF и надежный смеситель для ванны и душа Damixa! Керамический картридж, трендовая цветовая гамма, удобные ручной и верхний души, шланг с защитой от перекручивания и стойка с возможностью регулировки по высоте - идеальное сочетание по оптимальной цене!.
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Супер-выгодный комплект от двух крупных европейских брендов: стильная черная душевая система от немецкого бренда DORFF и надежный смеситель для ванны и душа Damixa! Керамический картридж, трендовая цветовая гамма, удобные ручной и верхний души, шланг с защитой от перекручивания и стойка с возможностью регулировки по высоте - идеальное сочетание по оптимальной цене!.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
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