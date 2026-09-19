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Душевая система Dorff Norma D0711010 купить с доставкой в Москве
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Душевая система Dorff Norma D0711010

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Душевая система Dorff Norma D0711010 - фото 1
Душевая система Dorff Norma D0711010 - фото 2
Душевая система Dorff Norma D0711010 - фото 3
Душевая система Dorff Norma D0711010 - фото 4
Душевая система Dorff Norma D0711010 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
  • Душевая система Dorff Norma D0711010 - фото 1
  • Душевая система Dorff Norma D0711010 - фото 2
  • Душевая система Dorff Norma D0711010 - фото 3
  • Душевая система Dorff Norma D0711010 - фото 4
  • Душевая система Dorff Norma D0711010 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 456071
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Характеристики

Бренд
Dorff
Тип товара
Душевая система
Размеры в упаковке, м
1х0.37х0.1
Вес, кг.
5

Описание товара Душевая система Dorff Norma D0711010

Супер-выгодный комплект от двух крупных европейских брендов: стильная черная душевая система от немецкого бренда DORFF и надежный смеситель для ванны и душа Damixa! Керамический картридж, трендовая цветовая гамма, удобные ручной и верхний души, шланг с защитой от перекручивания и стойка с возможностью регулировки по высоте - идеальное сочетание по оптимальной цене!.



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Отзывы о товаре Душевая система Dorff Norma D0711010




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Характеристики
Бренд
Dorff
Тип товара
Душевая система
Описание
Супер-выгодный комплект от двух крупных европейских брендов: стильная черная душевая система от немецкого бренда DORFF и надежный смеситель для ванны и душа Damixa! Керамический картридж, трендовая цветовая гамма, удобные ручной и верхний души, шланг с защитой от перекручивания и стойка с возможностью регулировки по высоте - идеальное сочетание по оптимальной цене!.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
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Отзывы


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