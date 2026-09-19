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Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
121 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 433526
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Микроскоп Микромед МЕТ С предназначен для визуального наблюдения микроструктуры металлов, сплавов и других непрозрачных объектов в отраженном свете при прямом освещении в светлом поле. Микроскоп применяется для контроля качества металлов и сплавов и исследования их структуры. Инвертированное строение позволяет исследовать габаритные объекты. Двукоординатный предметный столик обеспечивает плавное перемещение препарата по двум осям. Микроскоп Микромед МЕТ С рекомендован для учебных целей в высших учебных заведениях. Микроскоп может применяться в металлографических лабораториях предприятий металлургической, микроэлектронной, машиностроительной промышленности. Микроскоп позволяет выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (в комплект не входит). Видеоокуляр устанавливается на третий вертикальный выход визуальной насадки
Микроскоп Микромед МЕТ С предназначен для визуального наблюдения микроструктуры металлов, сплавов и других непрозрачных объектов в отраженном свете при прямом освещении в светлом поле. Микроскоп применяется для контроля качества металлов и сплавов и исследования их структуры. Инвертированное строение позволяет исследовать габаритные объекты. Двукоординатный предметный столик обеспечивает плавное перемещение препарата по двум осям. Микроскоп Микромед МЕТ С рекомендован для учебных целей в высших учебных заведениях. Микроскоп может применяться в металлографических лабораториях предприятий металлургической, микроэлектронной, машиностроительной промышленности. Микроскоп позволяет выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (в комплект не входит). Видеоокуляр устанавливается на третий вертикальный выход визуальной насадки
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