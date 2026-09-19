Угольник Sparta 300 мм 323445
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Конструкция
угольник
Шкала
метрическая
Длина, мм
300
Толщина, мм
0.8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 431093
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Характеристики
Бренд
Конструкция
угольник
Шкала
метрическая
Длина, мм
300
Толщина, мм
0.8
Цвет
оранжевый, черный
Комплектация
Угольник - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х6
Вес, г.
111
Описание товара Угольник Sparta 300 мм 323445
Металлический угольник Sparta 323445 длиной 300 мм пригодится для выполнения столярных и строительных работ. С его помощью можно задать и проверить угол 90° при сборке или обработке различных изделий.
Преимущества
- Конструкционная прочность — угольник изготовлен из стали У8А.
- Защита от разрушения — окрашенная поверхность угольника устойчива к коррозии.
- Удобная эксплуатация — на инструмент нанесена двухсторонняя разметка.
- Продуманное хранение — специальное отверстие позволяет подвешивать угольник на крючок или гвоздь.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Конструкция
угольник
Шкала
метрическая
Длина, мм
300
Толщина, мм
0.8
Цвет
оранжевый, черный
Комплектация
Угольник - 1 шт
Страна производитель
Китай
Металлический угольник Sparta 323445 длиной 300 мм пригодится для выполнения столярных и строительных работ. С его помощью можно задать и проверить угол 90° при сборке или обработке различных изделий.
Преимущества
- Конструкционная прочность — угольник изготовлен из стали У8А.
- Защита от разрушения — окрашенная поверхность угольника устойчива к коррозии.
- Удобная эксплуатация — на инструмент нанесена двухсторонняя разметка.
- Продуманное хранение — специальное отверстие позволяет подвешивать угольник на крючок или гвоздь.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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