Автомагнитола ACV AVS-814BB 1din

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Выходная мощность номинальная
4x50 Вт
Читаемые форматы
MP3, WMA, WAV, FLAC
Наличие Bluetooth
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 428335
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Если вы хотите получить качественный звук в автомобиле, то начинать необходимо именно с магнитолы. ACV предлагает удобные, функциональные и доступные по цене устройства, которые станут достойной основой автомобильной аудио системы. Визуализацию контента и читабельность информации обеспечивает вертикально поляризованный VA LCD дисплей. С этой магнитолой вы сможете насладиться качественным звучанием радио, так как она оснащена цифровым FM модулем c диапазоном приема FM 87.5- 108 МГц. В памяти сохраняется 18 станций, которые легко переключать посредством кнопок на передней панели. В устройстве предусмотрены регулировки тембра НЧ и ВЧ, а также имеется несколько предустановленных настроек эквалайзера. Благодаря выходам RCA к устройству можно подключить внешний усилитель и реализовать систему автозвука с множеством компонентов.
Если вы хотите получить качественный звук в автомобиле, то начинать необходимо именно с магнитолы. ACV предлагает удобные, функциональные и доступные по цене устройства, которые станут достойной основой автомобильной аудио системы. Визуализацию контента и читабельность информации обеспечивает вертикально поляризованный VA LCD дисплей. С этой магнитолой вы сможете насладиться качественным звучанием радио, так как она оснащена цифровым FM модулем c диапазоном приема FM 87.5- 108 МГц. В памяти сохраняется 18 станций, которые легко переключать посредством кнопок на передней панели. В устройстве предусмотрены регулировки тембра НЧ и ВЧ, а также имеется несколько предустановленных настроек эквалайзера. Благодаря выходам RCA к устройству можно подключить внешний усилитель и реализовать систему автозвука с множеством компонентов.
Комментарий:
подключил всё работает. лёгкая установка. продавца рекомендую.
Автомагнитола ACV AVS-814BB 1din - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Автомагнитола ACV AVS-814BB 1din
Достоинства:
Комментарий:
подключил всё работает. лёгкая установка. продавца рекомендую.