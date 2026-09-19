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Усилитель AURA INDIGO-D1.900 1 канальный купить с доставкой в Москве
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Усилитель AURA INDIGO-D1.900 1 канальный

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Усилитель AURA INDIGO-D1.900 1 канальный - фото 1
Усилитель AURA INDIGO-D1.900 1 канальный - фото 2
Усилитель AURA INDIGO-D1.900 1 канальный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
1
Классификация усилителя
D
  • Усилитель AURA INDIGO-D1.900 1 канальный - фото 1
  • Усилитель AURA INDIGO-D1.900 1 канальный - фото 2
  • Усилитель AURA INDIGO-D1.900 1 канальный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 428282
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Характеристики

Бренд
Aura
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
1
Мощность на канал (2 Ом), Вт
550
Мощность на канал (4 Ом), Вт
300
Классификация усилителя
D
Отношение сигнал/шум, дБ
89
Размеры в упаковке, см
38х21х8
Вес, кг.
3

Описание товара Усилитель AURA INDIGO-D1.900 1 канальный

Элегантный и изысканный дизай. Построено с материалами качества, выбранными для того чтобы увеличить самые уточненные установки и обеспечить самый высокий уровень надежности.

Отзывы о товаре Усилитель AURA INDIGO-D1.900 1 канальный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Aura
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
1
Мощность на канал (2 Ом), Вт
550
Мощность на канал (4 Ом), Вт
300
Классификация усилителя
D
Отношение сигнал/шум, дБ
89
Описание
Элегантный и изысканный дизай. Построено с материалами качества, выбранными для того чтобы увеличить самые уточненные установки и обеспечить самый высокий уровень надежности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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