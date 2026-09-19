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Барометр электронно - механический RST 05807 купить с доставкой в Москве
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Барометр электронно - механический RST 05807

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Барометр электронно - механический RST 05807 - фото 1
Барометр электронно - механический RST 05807 - фото 2
Барометр электронно - механический RST 05807 - фото 3
Барометр электронно - механический RST 05807 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Барометр электронно - механический RST 05807 - фото 1
  • Барометр электронно - механический RST 05807 - фото 2
  • Барометр электронно - механический RST 05807 - фото 3
  • Барометр электронно - механический RST 05807 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 427643
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Характеристики

Бренд
RST
Тип товара
Барометр
да
Дисплей
есть
Дополнительные функции
возможность настенного крепления
Звуковая индикация
нет
Питание
от батареек
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х18х5
Вес, г.
400

Описание товара Барометр электронно - механический RST 05807

Барометр RST 5807 включает в себя циферблат и функциональный дисплей, что способствует получению необходимых данных. Прибор способен к измерению как уличной и комнатной температуры, так и уровня влажности. На дисплее модели RST 5807 производится отображение динамики изменений атмосферного давления. Специальное углубление на внешней стороне корпуса обуславливает возможность настенного крепления. Чтобы обеспечить бесперебойное функционирование барометра, достаточно осуществить установку 2 батареек типа АА.

Отзывы о товаре Барометр электронно - механический RST 05807




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
RST
Тип товара
Барометр
да
Дисплей
есть
Дополнительные функции
возможность настенного крепления
Звуковая индикация
нет
Питание
от батареек
Страна производитель
Китай
Описание
Барометр RST 5807 включает в себя циферблат и функциональный дисплей, что способствует получению необходимых данных. Прибор способен к измерению как уличной и комнатной температуры, так и уровня влажности. На дисплее модели RST 5807 производится отображение динамики изменений атмосферного давления. Специальное углубление на внешней стороне корпуса обуславливает возможность настенного крепления. Чтобы обеспечить бесперебойное функционирование барометра, достаточно осуществить установку 2 батареек типа АА.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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