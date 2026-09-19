Барометр электронно - механический RST Крузенштерн 05803
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 427640
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Барометр
да
Дисплей
есть
Дополнительные функции
возможность настенного крепления
Питание
от батареек
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х5
Вес, г.
500
Описание товара Барометр электронно - механический RST Крузенштерн 05803
Барометр RST 5803 обладает размерами 16.5x16.5x4 см и имеет округлый золотистый корпус. Комфортной эксплуатации способствует наличие крепления для настенного монтажа. Прибор измеряет атмосферное давление, позволяет выбирать наиболее удобные единицы измерения, а также проводить ручную калибровку. Устройство RST 5803 работает от двух AA-батареек. Удобно, что прибор дополнен индикацией, оповещающей о низком заряде и необходимости замены элементов питания. Все данные отображаются в виде цифр и понятных графических символов. Изменение давления за последние 3, 6, 12 и 24 часов отображается в виде графика.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Барометр
да
Дисплей
есть
Дополнительные функции
возможность настенного крепления
Питание
от батареек
Страна производитель
Китай
Барометр RST 5803 обладает размерами 16.5x16.5x4 см и имеет округлый золотистый корпус. Комфортной эксплуатации способствует наличие крепления для настенного монтажа. Прибор измеряет атмосферное давление, позволяет выбирать наиболее удобные единицы измерения, а также проводить ручную калибровку. Устройство RST 5803 работает от двух AA-батареек. Удобно, что прибор дополнен индикацией, оповещающей о низком заряде и необходимости замены элементов питания. Все данные отображаются в виде цифр и понятных графических символов. Изменение давления за последние 3, 6, 12 и 24 часов отображается в виде графика.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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