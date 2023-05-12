Оконный термометр RST на солнечной батарее 01377
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 427639
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дисплей
есть
Дополнительные функции
сохранение температурных значений, отображение информации: цифры, индикация уровня заряда, минимальный показатель температуры: -30 °C, максимальный показатель температуры: 70 °C, предусмотрена солнечная батарея
Измерение температуры (OUT)
есть
Отображение информации
цифры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х2
Вес, г.
150
Описание товара Оконный термометр RST на солнечной батарее 01377
Термометр RST 1377 включает в себя корпус с особой конструкцией, надежно противостоящей перепадам температурных показателей. Чтобы обеспечить молниеносный доступ к необходимой пользователю информации, производитель предусмотрел в устройстве большой функциональный дисплей. Для обеспечения полноценного функционирования модели RST 1377 достаточно произвести ее крепление на внешней стороне окна. Устройство располагает особой системой, информирующей пользователя о наиболее низком и высоком температурном значении в течение прошедших суток.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Дисплей
есть
Дополнительные функции
сохранение температурных значений, отображение информации: цифры, индикация уровня заряда, минимальный показатель температуры: -30 °C, максимальный показатель температуры: 70 °C, предусмотрена солнечная батарея
Измерение температуры (OUT)
есть
Отображение информации
цифры
Страна производитель
Китай
Термометр RST 1377 включает в себя корпус с особой конструкцией, надежно противостоящей перепадам температурных показателей. Чтобы обеспечить молниеносный доступ к необходимой пользователю информации, производитель предусмотрел в устройстве большой функциональный дисплей. Для обеспечения полноценного функционирования модели RST 1377 достаточно произвести ее крепление на внешней стороне окна. Устройство располагает особой системой, информирующей пользователя о наиболее низком и высоком температурном значении в течение прошедших суток.
Достоинства:
Хорошая нужная вещица в кухню на окно малогабаритная, легкая с большим четким дисплеем, зарядка от светового потока, элементы питания не нужны, точный показ температуры окружающего воздуха, плюс показ минимальной и максимальной температуры за день.
Недостатки:
Крепление только на липучках на стекло, от атмосферных осадков и перепадов температур может запросто соскочить.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Оконный термометр RST на солнечной батарее 01377
Достоинства:
Хорошая нужная вещица в кухню на окно малогабаритная, легкая с большим четким дисплеем, зарядка от светового потока, элементы питания не нужны, точный показ температуры окружающего воздуха, плюс показ минимальной и максимальной температуры за день.
Недостатки:
Крепление только на липучках на стекло, от атмосферных осадков и перепадов температур может запросто соскочить.