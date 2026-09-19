Термометр RST с радиодатчиком серии 0271Х 02715
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 427632
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Выносной датчик
беспроводной
Дисплей
есть
Дополнительные функции
часы, будильник, календарь
Измерение температуры (OUT)
есть
Отображение информации
цифры
Питание
от батареек
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х5
Вес, г.
300
Описание товара Термометр RST с радиодатчиком серии 0271Х 02715
Цифровой термометр принимает данные о температуре от радиодатчика, установленного в зоне контроля температуры. Для измерения уличной температуры в радиодатчике предусмотрен выносной термоcенсор на проводе. Большой контрастный ЖК-дисплей отображает температуру воздуха в помещении и на улице, время, функции будильников, максимальные и минимальные зарегистрированные значения температур за текущие сутки, индикатор наступления гололеда и заморозков. У электронного термометра мягкая оранжевая подсветка дисплея с функцией затухания крещендо.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Выносной датчик
беспроводной
Дисплей
есть
Дополнительные функции
часы, будильник, календарь
Измерение температуры (OUT)
есть
Отображение информации
цифры
Питание
от батареек
Страна производитель
Китай
Цифровой термометр принимает данные о температуре от радиодатчика, установленного в зоне контроля температуры. Для измерения уличной температуры в радиодатчике предусмотрен выносной термоcенсор на проводе. Большой контрастный ЖК-дисплей отображает температуру воздуха в помещении и на улице, время, функции будильников, максимальные и минимальные зарегистрированные значения температур за текущие сутки, индикатор наступления гололеда и заморозков. У электронного термометра мягкая оранжевая подсветка дисплея с функцией затухания крещендо.
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