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Метеостанция RST 88772 купить с доставкой в Москве
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Метеостанция RST 88772

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Метеостанция RST 88772 - фото 1
Метеостанция RST 88772 - фото 2
Метеостанция RST 88772 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Метеостанция RST 88772 - фото 1
  • Метеостанция RST 88772 - фото 2
  • Метеостанция RST 88772 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 427628
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Характеристики

Бренд
RST
Тип товара
Выносной датчик
беспроводной
Дополнительные функции
часы, прогноз погоды, будильник, календарь
Измерение температуры (OUT)
есть
Питание
от батареек, от сети
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х6
Вес, г.
300

Описание товара Метеостанция RST 88772

Метеостанция RST 88772 ориентирована на последующее измерение температурных показаний как внутри помещения, так и за его пределами. Чтобы обеспечить пользователю возможность молниеносного получения данных, в приборе предусмотрен большой встроенный дисплей. Модель RST 88772 располагает встроенной памятью, способствующей отслеживанию динамики изменений различных показаний. При помощи этой метеостанции вы также получите доступ к лунному календарю, точной дате и времени, а также узнаете уровень влажности. Прочная подставка в основании обуславливает устойчивость прибора на любой поверхности. А мощная подсветка дисплея позволит узнать всю информацию даже в темное время суток. Питание устройства производится как посредством батареек, так и от сети.

Отзывы о товаре Метеостанция RST 88772




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Характеристики
Бренд
RST
Тип товара
Выносной датчик
беспроводной
Дополнительные функции
часы, прогноз погоды, будильник, календарь
Измерение температуры (OUT)
есть
Питание
от батареек, от сети
Страна производитель
Китай
Описание
Метеостанция RST 88772 ориентирована на последующее измерение температурных показаний как внутри помещения, так и за его пределами. Чтобы обеспечить пользователю возможность молниеносного получения данных, в приборе предусмотрен большой встроенный дисплей. Модель RST 88772 располагает встроенной памятью, способствующей отслеживанию динамики изменений различных показаний. При помощи этой метеостанции вы также получите доступ к лунному календарю, точной дате и времени, а также узнаете уровень влажности. Прочная подставка в основании обуславливает устойчивость прибора на любой поверхности. А мощная подсветка дисплея позволит узнать всю информацию даже в темное время суток. Питание устройства производится как посредством батареек, так и от сети.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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