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Вспениватель молока Energy EN-298 купить с доставкой в Москве
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Вспениватель молока Energy EN-298

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Вспениватель молока Energy EN-298 - фото 1
Вспениватель молока Energy EN-298 - фото 2
Вспениватель молока Energy EN-298 - фото 3
Вспениватель молока Energy EN-298 - фото 4
Вспениватель молока Energy EN-298 - фото 5
Вспениватель молока Energy EN-298 - фото 6
Вспениватель молока Energy EN-298 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вспениватель молока
Мощность, Вт
3
Цвет
розовый
  • Вспениватель молока Energy EN-298 - фото 1
  • Вспениватель молока Energy EN-298 - фото 2
  • Вспениватель молока Energy EN-298 - фото 3
  • Вспениватель молока Energy EN-298 - фото 4
  • Вспениватель молока Energy EN-298 - фото 5
  • Вспениватель молока Energy EN-298 - фото 6
  • Вспениватель молока Energy EN-298 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 424864
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Характеристики

Бренд
Energy
Тип товара
Вспениватель молока
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
3
Цвет
розовый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х8х3
Вес, г.
64

Описание товара Вспениватель молока Energy EN-298

Венчик из нержавеющей стали. Работа от 2*АА батареек (в комплект не входят)

Отзывы о товаре Вспениватель молока Energy EN-298




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Energy
Тип товара
Вспениватель молока
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
3
Цвет
розовый
Страна производитель
Китай
Описание
Венчик из нержавеющей стали. Работа от 2*АА батареек (в комплект не входят)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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