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Видеорегистратор Trassir NeuroStation купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор Trassir NeuroStation

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Видеорегистратор Trassir NeuroStation - фото 1
Видеорегистратор Trassir NeuroStation - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
  • Видеорегистратор Trassir NeuroStation - фото 1
  • Видеорегистратор Trassir NeuroStation - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 422617
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Характеристики

Бренд
Trassir
Тип товара
Видеорегистратор
Размеры в упаковке, см
30х20х5
Вес, кг.
2.5

Описание товара Видеорегистратор Trassir NeuroStation

TRASSIR NeuroStation рассчитан на подключение до 128 IP-камер — без ограничений по разрешению и скорости трансляции. Поддерживает кодеки H.265, Н.264, MPEG4, MJPEG.?Принимает и обрабатывает изображения с других серверов TRASSIR (Offload-аналитика).

Отзывы о товаре Видеорегистратор Trassir NeuroStation




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Характеристики
Бренд
Trassir
Тип товара
Видеорегистратор
Описание
TRASSIR NeuroStation рассчитан на подключение до 128 IP-камер — без ограничений по разрешению и скорости трансляции. Поддерживает кодеки H.265, Н.264, MPEG4, MJPEG.?Принимает и обрабатывает изображения с других серверов TRASSIR (Offload-аналитика).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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