Игрушка модель машины 1:38 Chevrolet Silverado
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 418231
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х12х1
Вес, г.
160
Описание товара Игрушка модель машины 1:38 Chevrolet Silverado
Теперь мелкая моторика рук ребенка будет тренироваться во время увлекательных игр с этой машинкой, ведь кроха с удовольствием будет катать реалистичный Chevrolet Silverado. А еще интереснее развлечение с участием машинки станет благодаря открывающимся дверцам на ее корпусе. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
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Теперь мелкая моторика рук ребенка будет тренироваться во время увлекательных игр с этой машинкой, ведь кроха с удовольствием будет катать реалистичный Chevrolet Silverado. А еще интереснее развлечение с участием машинки станет благодаря открывающимся дверцам на ее корпусе. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
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