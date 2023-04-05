Перечница электрическая Kitfort КТ-2027 черный/белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мельница Для Специй
Основной цвет
черный, белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 414551
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мельница Для Специй
Основной цвет
черный, белый
Цвет
белый, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х12х6
Вес, г.
750
Описание товара Перечница электрическая Kitfort КТ-2027 черный/белый
Набор мельниц Kitfort KT-2027 измельчает перец-горошек, соль и другие специи. Нет нужды молоть специи впрок. Мельница одновременно мелет и дозирует. Поместите её над блюдом и просто нажмите кнопку. Во время помола снизу загорается светодиод, он освещает блюдо, чтобы вам было лучше видно количество специй. Степень помола легко регулируется винтом. Регулируйте степень измельчения приправы для каждого блюда индивидуально. Мельница удобно лежит в руке, включается одной кнопкой и работает от 4 батареек типа АА, которых хватает на долгое время.
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Бренд
Тип товара
Мельница Для Специй
Основной цвет
черный, белый
Цвет
белый, черный
Страна производитель
Китай
Набор мельниц Kitfort KT-2027 измельчает перец-горошек, соль и другие специи. Нет нужды молоть специи впрок. Мельница одновременно мелет и дозирует. Поместите её над блюдом и просто нажмите кнопку. Во время помола снизу загорается светодиод, он освещает блюдо, чтобы вам было лучше видно количество специй. Степень помола легко регулируется винтом. Регулируйте степень измельчения приправы для каждого блюда индивидуально. Мельница удобно лежит в руке, включается одной кнопкой и работает от 4 батареек типа АА, которых хватает на долгое время.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки
Достоинства:
Отлично впишется в любой интерьер.
Хороший механизм, нареканий нет.
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
Все супер
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Перечница электрическая Kitfort КТ-2027 черный/белый
Достоинства:
Отлично впишется в любой интерьер.
Хороший механизм, нареканий нет.
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
Все супер