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Характеристики
Тип товара
Сумка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 399860
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Размер сумки для трубы: 40х30х20 см. Размер сумки для треноги: 75х18х20 см.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х30х21
Вес, кг.
1.8
Описание товара Сумка Levenhuk Zongo 60 для телескопа, синяя малая
Сумка Levenhuk Zongo 60 для телескопа, синяя малая – отличное решение для астрономов, которые часто выезжают на природу для наблюдений астрономических объектов на темном загородном небе. Малая сумка подойдет для переноски небольших телескопов, таких как Levenhuk Skyline 80 PLUS, Sky-Watcher BK MAK80EQ1, Celestron LCM 80 и ряда аналогичных по габаритам моделей. Сумка состоит из двух частей: Основная квадратная сумка с боковыми кармашками, в которую умещается сама труба телескопа, монтировка, столик для аксессуаров и аксессуары. Дополнительно сумка комплектуется удобным широким наплечным ремнем. Мягкий тубус на молнии с наплечным ремнем, в который упаковывается тренога. При упаковке треноги рекомендуется сначала помещать в сумку более широкую часть треноги. Данный аксессуар надежно убережет ваш оптический прибор от повреждений и пыли при длительном хранении или транспортировке. Удобные наплечные ремни обеспечат комфортную переноску и удобство ношения. Сумка для телескопа Levenhuk Zongo 60 изготовлена из прочного нейлона темно-синего цвета с контрастными оранжевыми вставками и фирменными логотипами Levenhuk.
Размер сумки для трубы: 40х30х20 см. Размер сумки для треноги: 75х18х20 см.
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка Levenhuk Zongo 60 для телескопа, синяя малая – отличное решение для астрономов, которые часто выезжают на природу для наблюдений астрономических объектов на темном загородном небе. Малая сумка подойдет для переноски небольших телескопов, таких как Levenhuk Skyline 80 PLUS, Sky-Watcher BK MAK80EQ1, Celestron LCM 80 и ряда аналогичных по габаритам моделей. Сумка состоит из двух частей: Основная квадратная сумка с боковыми кармашками, в которую умещается сама труба телескопа, монтировка, столик для аксессуаров и аксессуары. Дополнительно сумка комплектуется удобным широким наплечным ремнем. Мягкий тубус на молнии с наплечным ремнем, в который упаковывается тренога. При упаковке треноги рекомендуется сначала помещать в сумку более широкую часть треноги. Данный аксессуар надежно убережет ваш оптический прибор от повреждений и пыли при длительном хранении или транспортировке. Удобные наплечные ремни обеспечат комфортную переноску и удобство ношения. Сумка для телескопа Levenhuk Zongo 60 изготовлена из прочного нейлона темно-синего цвета с контрастными оранжевыми вставками и фирменными логотипами Levenhuk.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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