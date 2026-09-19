Пазл 3D "Зоо-селфи" 500 элементов 10063/PR10063
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пазлы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 398787
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Характеристики
Вес, г.
633
Описание товара Пазл 3D "Зоо-селфи" 500 элементов 10063/PR10063
Пазлы Prime 3D - это необычные пазлы, с 3D изображениями с эффектом глубины (стереоэффектом), также известные под названием линзовидные (лентикулярные) пазлы. Пазлы ТМ Prime 3D отличаются высочайшим качеством исполнения, потрясающим эффектом глубины изображения, яркими сочными живыми цветами.
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Пазлы Prime 3D - это необычные пазлы, с 3D изображениями с эффектом глубины (стереоэффектом), также известные под названием линзовидные (лентикулярные) пазлы. Пазлы ТМ Prime 3D отличаются высочайшим качеством исполнения, потрясающим эффектом глубины изображения, яркими сочными живыми цветами.
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Пазл 3D "Зоо-селфи" 500 элементов 10063/PR10063 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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