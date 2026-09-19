Набор Ремзона МЧС 431216
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Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-67%410 руб. 1 241 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 398648
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
детали для сборки гаража, инструкция, набор наклеек
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х24х13
Вес, г.
380
Описание товара Набор Ремзона МЧС 431216
Набор моделирует различные ситуации и наглядно показывает ребенку, как происходит ремонт и обслуживание автомобилей. Для игры подходят небольшие машинки размером 3x5 см. Помимо гаража - основы, набор включает наклейки для оформления конструкции. Размер в готовом виде 13x24x16 см. Прочный безопасный пластик, яркие цвета, которые не тускнеют со временем, надежное крепление деталей, простота сборки и удобство в использовании.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
детали для сборки гаража, инструкция, набор наклеек
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Набор моделирует различные ситуации и наглядно показывает ребенку, как происходит ремонт и обслуживание автомобилей. Для игры подходят небольшие машинки размером 3x5 см. Помимо гаража - основы, набор включает наклейки для оформления конструкции. Размер в готовом виде 13x24x16 см. Прочный безопасный пластик, яркие цвета, которые не тускнеют со временем, надежное крепление деталей, простота сборки и удобство в использовании.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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