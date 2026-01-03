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Столовая "Конфетти" С-1332 купить с доставкой в Москве
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Столовая "Конфетти" С-1332

18 Отзывы
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Столовая &quot;Конфетти&quot; С-1332 - фото 1
Столовая &quot;Конфетти&quot; С-1332 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровой набор
  • Столовая &quot;Конфетти&quot; С-1332 - фото 1
  • Столовая &quot;Конфетти&quot; С-1332 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 396611
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Характеристики

Бренд
Огонек
Тип товара
Игровой набор
Возраст
от 3 лет
Комплектация
крышка стола, стойка стола - 2 шт, спинка стула - 4 шт, сиденье - 4 шт, ножка стула - 8 шт, бокалы - 4 шт, тарелки глубокие - 4 шт, тарелки мелкие - 4 шт, ложки - 4 шт, вилки - 4 шт, схема по комплектации
Материал
пластик
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
25х17х6
Вес, г.
630

Описание товара Столовая "Конфетти" С-1332

Комплект аксессуаров для кукольного домика Огонек Мебель для столовой. Конфетти / С-1332; Материал: пластик; Подходит для кукол высотой: 30 см; Высота: 16.5 см; Ширина: 25 см; Глубина: 6 см

Отзывы о товаре Столовая "Конфетти" С-1332

Источник: Яндекс Маркет
03.01.2026
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший набор. соответствует описанию. все пришло целое
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
Мебель смотрится очень хорошо. Стулья немного неустойчивы.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Вера Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Детям понравился. Правда все ножки подклеили клеевым пистолетом.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мебель. Заказывали в подарок, ребёнок доволен.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Виктория С.

Достоинства:


Комментарий:
нам понравился набор, один стул мы уже сломали, как вставляли. надо аккуратно вставлять и играть.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Миронова Надежда

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мебель для домика барби. Пришёл быстро. Все клево и быстро собирается, единственное что расстроило 1 бокал был поломан.
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Юлия С.

Достоинства:


Комментарий:
В целом неплохо, но ножки у стульев постоянно вылетают
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Евгения Я.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший набор. Можно четырёх кукол посадить. Стулья немного хлипкие
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2024
Юлия П.

Достоинства:


Комментарий:
Набор хороший, но ножки стола постоянно отваливались, пришлось садить их на клей-пистолет
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2024
Львов Владимир

Достоинства:


Комментарий:
Для кукол барби хорошо подходит. Но если играть, лучше детали скрепить клеем.
Источник: Яндекс Маркет
13.06.2024
Полина С.

Достоинства:


Комментарий:
Набор хороший, но для взрослых деток. В пазы плохо кое где заходит. Пришлось приклеивать, так как ножки совсем не держат.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2024
Диня К.

Достоинства:


Комментарий:
Ножки у стола не держатся, отколат кусочек стола , возвращать не стала, ребенок ждал очень.смотрятся конечно нормально, но если только не трогать
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2024
Валерия М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный набор мебели для кукол барби, очень большой столик и стулья . Покупкой очень довольна и всем рекомендую 10 из 10.
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2023
Мария Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло целое, набор посуды тоже имеется. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
11.07.2023
Равиль В.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый качественный набор. Очень быстрая доставка.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2023
Анна С.

Достоинства:


Комментарий:
Много посуды. Легко собирается. Выглядит отлично. Нет запаха
Источник: Яндекс Маркет
28.10.2022
Анна С.

Достоинства:


Комментарий:
Бокалы не положили, хотя они указаны в комплекте, очень жаль.
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2021
Наталья Гертер

Достоинства:


Комментарий:
Брали для домика барби, дочь сама выбирала, играет с удовольствием



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Огонек
Тип товара
Игровой набор
Возраст
от 3 лет
Комплектация
крышка стола, стойка стола - 2 шт, спинка стула - 4 шт, сиденье - 4 шт, ножка стула - 8 шт, бокалы - 4 шт, тарелки глубокие - 4 шт, тарелки мелкие - 4 шт, ложки - 4 шт, вилки - 4 шт, схема по комплектации
Материал
пластик
Страна производитель
Россия
Описание
Комплект аксессуаров для кукольного домика Огонек Мебель для столовой. Конфетти / С-1332; Материал: пластик; Подходит для кукол высотой: 30 см; Высота: 16.5 см; Ширина: 25 см; Глубина: 6 см
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2026
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший набор. соответствует описанию. все пришло целое
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
Мебель смотрится очень хорошо. Стулья немного неустойчивы.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Вера Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Детям понравился. Правда все ножки подклеили клеевым пистолетом.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мебель. Заказывали в подарок, ребёнок доволен.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Виктория С.

Достоинства:


Комментарий:
нам понравился набор, один стул мы уже сломали, как вставляли. надо аккуратно вставлять и играть.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Миронова Надежда

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мебель для домика барби. Пришёл быстро. Все клево и быстро собирается, единственное что расстроило 1 бокал был поломан.
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Юлия С.

Достоинства:


Комментарий:
В целом неплохо, но ножки у стульев постоянно вылетают
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Евгения Я.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший набор. Можно четырёх кукол посадить. Стулья немного хлипкие
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2024
Юлия П.

Достоинства:


Комментарий:
Набор хороший, но ножки стола постоянно отваливались, пришлось садить их на клей-пистолет
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2024
Львов Владимир

Достоинства:


Комментарий:
Для кукол барби хорошо подходит. Но если играть, лучше детали скрепить клеем.
Источник: Яндекс Маркет
13.06.2024
Полина С.

Достоинства:


Комментарий:
Набор хороший, но для взрослых деток. В пазы плохо кое где заходит. Пришлось приклеивать, так как ножки совсем не держат.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2024
Диня К.

Достоинства:


Комментарий:
Ножки у стола не держатся, отколат кусочек стола , возвращать не стала, ребенок ждал очень.смотрятся конечно нормально, но если только не трогать
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2024
Валерия М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный набор мебели для кукол барби, очень большой столик и стулья . Покупкой очень довольна и всем рекомендую 10 из 10.
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2023
Мария Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло целое, набор посуды тоже имеется. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
11.07.2023
Равиль В.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый качественный набор. Очень быстрая доставка.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2023
Анна С.

Достоинства:


Комментарий:
Много посуды. Легко собирается. Выглядит отлично. Нет запаха
Источник: Яндекс Маркет
28.10.2022
Анна С.

Достоинства:


Комментарий:
Бокалы не положили, хотя они указаны в комплекте, очень жаль.
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2021
Наталья Гертер

Достоинства:


Комментарий:
Брали для домика барби, дочь сама выбирала, играет с удовольствием


Столовая "Конфетти" С-1332 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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