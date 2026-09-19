Игрушка мягконабивная Слон 43см 9688
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игрушка мягконабивная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 396472
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игрушка мягконабивная
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
нет
Комплектация
игрушка, упаковка
Материал
текстиль
Световые эффекты
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х43х43
Вес, г.
401
Описание товара Игрушка мягконабивная Слон 43см 9688
Мягкая игрушка - это классический вариант подарка, который не теряет своей актуальности во все времена. Мягкая игрушка развивает фантазию, моторику и тактильные ощущения малыша.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Игрушка мягконабивная
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
нет
Комплектация
игрушка, упаковка
Материал
текстиль
Световые эффекты
нет
Страна производитель
Китай
Мягкая игрушка - это классический вариант подарка, который не теряет своей актуальности во все времена. Мягкая игрушка развивает фантазию, моторику и тактильные ощущения малыша.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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