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Пупс "Анечка" в конверте 40 см 10003 купить с доставкой в Москве
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Пупс "Анечка" в конверте 40 см 10003

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Пупс &quot;Анечка&quot; в конверте 40 см 10003 - фото 1
Пупс &quot;Анечка&quot; в конверте 40 см 10003 - фото 2
Пупс &quot;Анечка&quot; в конверте 40 см 10003 - фото 3
Пупс &quot;Анечка&quot; в конверте 40 см 10003 - фото 4
Пупс &quot;Анечка&quot; в конверте 40 см 10003 - фото 5
Пупс &quot;Анечка&quot; в конверте 40 см 10003 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
40
Световые эффекты
пластик, текстиль
  • Пупс &quot;Анечка&quot; в конверте 40 см 10003 - фото 1
  • Пупс &quot;Анечка&quot; в конверте 40 см 10003 - фото 2
  • Пупс &quot;Анечка&quot; в конверте 40 см 10003 - фото 3
  • Пупс &quot;Анечка&quot; в конверте 40 см 10003 - фото 4
  • Пупс &quot;Анечка&quot; в конверте 40 см 10003 - фото 5
  • Пупс &quot;Анечка&quot; в конверте 40 см 10003 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
1 350 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 396321
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Характеристики

Бренд
Плейдорадо
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
40
Световые эффекты
пластик, текстиль
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х25х11
Вес, г.
650

Описание товара Пупс "Анечка" в конверте 40 см 10003

Игрушка выполнена из качественных материалов, безвредных для здоровья ребенка. Предназначена для девочек от 3 лет.

Отзывы о товаре Пупс "Анечка" в конверте 40 см 10003




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Плейдорадо
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
40
Световые эффекты
пластик, текстиль
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка выполнена из качественных материалов, безвредных для здоровья ребенка. Предназначена для девочек от 3 лет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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