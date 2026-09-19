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Настольная игра "Хоккей" ОмЗЭТ 10016 купить с доставкой в Москве
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Настольная игра "Хоккей" ОмЗЭТ 10016

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Настольная игра &quot;Хоккей&quot; ОмЗЭТ 10016
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Научные наборы и опыты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
2 460 руб.  3 978 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394829
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Характеристики

Бренд
ОмЗЭТ.
Тип товара
Научные наборы и опыты
Возраст
от 3 лет
Комплектация
игра, упаковка
Материал
пластик, металл
Размер в упаковке
750х470х100 мм
Страна бренда
Китай
Тематика
спорт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х47х10
Вес, кг.
2.7

Описание товара Настольная игра "Хоккей" ОмЗЭТ 10016

Настольная игра Хоккей отлично развивает внимание и реакцию игроков, помогает улучшить координацию движений и дарит отличное настроение.

Отзывы о товаре Настольная игра "Хоккей" ОмЗЭТ 10016




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Характеристики
Бренд
ОмЗЭТ.
Тип товара
Научные наборы и опыты
Возраст
от 3 лет
Комплектация
игра, упаковка
Материал
пластик, металл
Размер в упаковке
750х470х100 мм
Страна бренда
Китай
Тематика
спорт
Страна производитель
Китай
Описание
Настольная игра Хоккей отлично развивает внимание и реакцию игроков, помогает улучшить координацию движений и дарит отличное настроение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Настольная игра "Хоккей" ОмЗЭТ 10016 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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