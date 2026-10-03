Садовый измельчитель Patriot PT SE26
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Характеристики
Тип товара
Измельчители садовые
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%15 350 руб. 25 860 руб.
В наличии
Код товара: 394136
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
15 350 руб. -41%
25 860 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Измельчители садовые
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х39х39
Вес, кг.
16.1
Описание товара Садовый измельчитель Patriot PT SE26
Садовый измельчитель Patriot PT SE 26 – профессиональный инструмент, предназначенный для переработки веток диаметром до 40 мм с деревьев и кустарников или другой растительности. Система с двусторонними ножами обеспечивает высокую эффективность измельчения. Контейнер из прозрачного материала дает возможность контролировать заполнение и обладает вместимостью 50 л. Массивная конструкция рамы способствует понижению уровня вибрации. Для простого перемещения электрического измельчителя Patriot PT SE 26 на корпусе имеются два колеса и ручка.
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Садовый измельчитель Patriot PT SE 26 – профессиональный инструмент, предназначенный для переработки веток диаметром до 40 мм с деревьев и кустарников или другой растительности. Система с двусторонними ножами обеспечивает высокую эффективность измельчения. Контейнер из прозрачного материала дает возможность контролировать заполнение и обладает вместимостью 50 л. Массивная конструкция рамы способствует понижению уровня вибрации. Для простого перемещения электрического измельчителя Patriot PT SE 26 на корпусе имеются два колеса и ручка.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Садовый измельчитель Patriot PT SE26 - стоимость товара 15350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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