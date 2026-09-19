Картридж матричный Epson ERC-09B (C43S015354) черный
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Характеристики
Тип товара
Картридж матричный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 393733
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж матричный
Поддерживаемые модели принтеров
HX20, M180, M160, M190, M280, TM267, TM270
Ресурс картриджа
3.5 млн. знаков
Совместимость
для Epson
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х10х10
Вес, г.
20
Описание товара Картридж матричный Epson ERC-09B (C43S015354) черный
Компания Daiwa Kogyo Ltd., зарегистрированная в 1942 году в городке Сува префектуры Нагано, занималась производством и сборкой часов для известной в то время компании K. Hattori & Co. В конце 1950-х предприятие самостоятельно вышло на рынок как компания Suwa Seikosha Co., Ltd и выпустила первые самозаводящиеся часы Seiko Marvel, моментально ставшие хитом продаж. Механические часы от Suwa Seikosha по праву называли «самыми точными в Японии».
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Бренд
Тип товара
Картридж матричный
Поддерживаемые модели принтеров
HX20, M180, M160, M190, M280, TM267, TM270
Ресурс картриджа
3.5 млн. знаков
Совместимость
для Epson
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Компания Daiwa Kogyo Ltd., зарегистрированная в 1942 году в городке Сува префектуры Нагано, занималась производством и сборкой часов для известной в то время компании K. Hattori & Co. В конце 1950-х предприятие самостоятельно вышло на рынок как компания Suwa Seikosha Co., Ltd и выпустила первые самозаводящиеся часы Seiko Marvel, моментально ставшие хитом продаж. Механические часы от Suwa Seikosha по праву называли «самыми точными в Японии».
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